Política/Han cruzado por la frontera sur "cero" indocumentados en seis meses, asegura Donald Trump/
Han cruzado por la frontera sur “cero” indocumentados en seis meses, asegura Donald Trump
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 10

El presidente Donald Trump aseguró ayer durante la novena reunión de su gabinete que durante seis meses consecutivos cero migrantes indocumentados han entrado a Estados Unidos por la frontera sur con México y que los cruces irregulares se han desplomado al nivel más bajo jamás registrado.

“Durante seis meses consecutivos no se ha admitido a ningún inmigrante ilegal a Estados Unidos: cero. Nosotros recibíamos millones al año. Ahora tenemos cero (...) No hemos tenido ni una sola persona en los pasados seis meses. Los cruces ilegales de la frontera entre Estados Unidos y México se han desplomado al nivel más bajo jamás registrado. Y ya nadie habla de eso. No hablan de ello”, aseguró.

