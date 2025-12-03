De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 10

El presidente Donald Trump aseguró ayer durante la novena reunión de su gabinete que durante seis meses consecutivos cero migrantes indocumentados han entrado a Estados Unidos por la frontera sur con México y que los cruces irregulares se han desplomado al nivel más bajo jamás registrado.

“Durante seis meses consecutivos no se ha admitido a ningún inmigrante ilegal a Estados Unidos: cero. Nosotros recibíamos millones al año. Ahora tenemos cero (...) No hemos tenido ni una sola persona en los pasados seis meses. Los cruces ilegales de la frontera entre Estados Unidos y México se han desplomado al nivel más bajo jamás registrado. Y ya nadie habla de eso. No hablan de ello”, aseguró.