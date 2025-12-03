De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 10

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró ayer la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, como “una victoria” de su país contra el cártel de Sinaloa, y resaltó los esfuerzos de la administración de Donald Trump para “desmantelar a las organizaciones terroristas”.

“El cártel de Sinaloa es una organización terrorista que ha dedicado décadas a destruir familias mediante la violencia brutal y el narcotráfico letal”, aseveró Bondi, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. “Es una gran victoria contra el cártel de Sinaloa y subraya la histórica y enérgica campaña de la administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadunidense”, agregó.

El titular de la Administración de Control de Drogas, Terrance Cole, acusó a dicha organización de haber “alimentado la crisis de drogas más mortífera en la historia de nuestro país, fabricando veneno y lucrando con la destrucción de vidas”, y reiteró el compromiso de la agencia por “desmantelar al cártel de Sinaloa, exponer sus redes criminales y hacer justicia por los cientos de miles de vidas perdidas por su avaricia”.