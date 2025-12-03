Jared Laureles

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 9

El consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) podría determinar hoy el aumento para 2026, el cual se espera que no rebase 12 por ciento, de acuerdo con integrantes de ese organismo.

El consejo tripartita –integrado por representantes sindicales, patronales y del gobierno federal– fue convocado para hoy a las 6 de la mañana en la Conasami.