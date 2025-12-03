Política
Ver día anteriorMiércoles 3 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Prevén anunciar hoy aumento no mayor de 12% a minisalarios/
A nterior
S iguiente
 
Prevén anunciar hoy aumento no mayor de 12% a minisalarios
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 9

El consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) podría determinar hoy el aumento para 2026, el cual se espera que no rebase 12 por ciento, de acuerdo con integrantes de ese organismo.

El consejo tripartita –integrado por representantes sindicales, patronales y del gobierno federal– fue convocado para hoy a las 6 de la mañana en la Conasami.

Según fuentes consultadas por este diario, no se descarta que la presidenta Claudia Sheinbaum dé a conocer el aumento en la mañanera.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto