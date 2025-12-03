▲ “Me llevo mil cosas, pero sobre todo el amor por este pueblo combativo e ilustrado”, dijo el embajador de Cuba (centro) en el homenaje a Castro. Lo acompañan sus pares de Vietnam e Irán, y legisladores de Morena y PT. Foto Yazmín Ortega Cortés

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 9

A unos días de concluir su misión diplomática de cuatro años en el país, el embajador de Cuba, Marcos Rodríguez Costa, agradeció ayer la histórica solidaridad del pueblo mexicano y destacó el respaldo que la isla ha recibido durante su gestión, primero con el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al encabezar su último acto oficial y público en la sede diplomática, Rodríguez Costa presidió el homenaje por el noveno aniversario luctuoso de Fidel Castro y los 69 años del desembarco del yate Granma.

“Han sido cuatro años inolvidables, donde hemos contado siempre con todos ustedes; con el gobierno, tanto con López Obrador como con la presidenta actual, Claudia Sheinbaum”, expresó el diplomático ante los invitados a la ceremonia, entre ellos legisladores de Morena y PT, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los embajadores de Vietnam e Irán.