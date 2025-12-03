En su último acto oficial en el país, Rodríguez Costa encabezó homenaje a Fidel Castro
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 9
A unos días de concluir su misión diplomática de cuatro años en el país, el embajador de Cuba, Marcos Rodríguez Costa, agradeció ayer la histórica solidaridad del pueblo mexicano y destacó el respaldo que la isla ha recibido durante su gestión, primero con el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al encabezar su último acto oficial y público en la sede diplomática, Rodríguez Costa presidió el homenaje por el noveno aniversario luctuoso de Fidel Castro y los 69 años del desembarco del yate Granma.
“Han sido cuatro años inolvidables, donde hemos contado siempre con todos ustedes; con el gobierno, tanto con López Obrador como con la presidenta actual, Claudia Sheinbaum”, expresó el diplomático ante los invitados a la ceremonia, entre ellos legisladores de Morena y PT, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los embajadores de Vietnam e Irán.
En su discurso, Rodríguez Costa recordó que México fue el único país de la región que no rompió relaciones con la isla frente a las presiones de la Casa Blanca tras la revolución. Asimismo, condenó el bloqueo económico de Estados Unidos, al que calificó de “política genocida”, y reconoció a México por haber extendido su mano siempre en momentos de desastres o pandemias.
En entrevista posterior, se dijo conmovido por el patriotismo y el “cariño indisoluble” del pueblo mexicano. Adelantó que la relación bilateral seguirá fortaleciéndose de cara a 2026, año en el que se conmemorará el centenario del natalicio de Fidel Castro y el 70 aniversario de la partida del Granma a Cuba desde Tuxpan, Veracruz.
“Me llevo mil cosas, pero sobre todo el amor por este pueblo combativo e ilustrado”, concluyó el embajador, asegurando que su sucesor recibirá la misma calidez diplomática que él.