Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 8

El Hospital General de México Eduardo Liceaga (HGMEL) vive una crisis sin precedente por la actitud de la directora Alma Rosa Sánchez Conejo, quien desde su designación en febrero de 2024 ha destituido a 14 jefes de servicio y han salido dos titulares de la Dirección de Administración y Finanzas que se negaron a asignar contratos –sin licitación pública– a empresas proveedoras de servicios que “ya se habían puesto de acuerdo con el director de Recursos Materiales, Julio Castillo Vinalay”, aseguraron trabajadores del nosocomio, entre ellos médicos especialistas.

El funcionario está desde agosto pasado como encargado de despacho de esa área.

Los entrevistados afirman que desde 2024 la constante ha sido la carencia de insumos, y aunque el abasto de medicamentos “ha mejorado en las últimas semanas, dura unos días y se vuelven a terminar sin que llegue el nuevo surtimiento”.

Los estudios de laboratorio están limitados por falta de reactivos. También hay equipos descompuestos de manera constante, por lo que la productividad ha bajado.

Mencionaron que el número de trasplantes de órganos se redujo a la mitad el año pasado y en 2025 ha aumentado, pero porque algunos pacientes han pagado por pruebas y otros insumos indispensables para realizar las cirugías. “Eso no debería ocurrir, porque los servicios deben ser gratuitos”.

Desalojo

Los trabajadores indicaron que el secretario de Salud, David Kershenobich, conoce la problemática que se vive en el nosocomio. Él mismo tuvo que frenar el desalojo, que ya había sido ordenado por Sánchez Conejo, de la Unidad de Medicina Experimental (UME) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde 1989 está dentro del HGMEL.

De acuerdo con los empleados entrevistados por La Jornada, Sánchez Conejo solicitó a la UME el pago de renta o que “desocuparan el inmueble” donde están varios laboratorios, incluido uno de hígado, páncreas y motilidad, en el que Kershenobich ha trabajado.