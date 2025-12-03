Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 6

El gobierno federal anunció la expansión de la estrategia Trato Digno, que empezó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y ahora se relanzará en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el sistema IMSS-Bienestar.

Se trata de la capacitación de todo el personal de esas instituciones, así como la instalación de módulos para reforzar una atención “oportuna, cálida y humana”, explicó el Issste.

El plan se enfoca en las personas que “no saben adónde dirigirse, no hubo algún medicamento en la farmacia o alguien no los trató bien, puedan llegar al módulo de Trato Digno y ahí se les van a resolver los problemas”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, en la que se anunció la estrategia, Alejandro Svarch, director de IMSS-Bienestar, sostuvo que en esa dependencia se capacitará a todo el personal, se instalarán 578 módulos de atención y se harán mediciones con base en 36 indicadores, entre los que se evaluará desde la operación de los elevadores o aire acondicionado adecuado, hasta el funcionamiento de laboratorios, menú hospitalario, espacios de hospedaje para familiares y el servicio médico en general.