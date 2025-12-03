Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 6
El gobierno federal anunció la expansión de la estrategia Trato Digno, que empezó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y ahora se relanzará en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el sistema IMSS-Bienestar.
Se trata de la capacitación de todo el personal de esas instituciones, así como la instalación de módulos para reforzar una atención “oportuna, cálida y humana”, explicó el Issste.
El plan se enfoca en las personas que “no saben adónde dirigirse, no hubo algún medicamento en la farmacia o alguien no los trató bien, puedan llegar al módulo de Trato Digno y ahí se les van a resolver los problemas”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia de prensa matutina, en la que se anunció la estrategia, Alejandro Svarch, director de IMSS-Bienestar, sostuvo que en esa dependencia se capacitará a todo el personal, se instalarán 578 módulos de atención y se harán mediciones con base en 36 indicadores, entre los que se evaluará desde la operación de los elevadores o aire acondicionado adecuado, hasta el funcionamiento de laboratorios, menú hospitalario, espacios de hospedaje para familiares y el servicio médico en general.
En el caso del IMSS, su director, Zoé Robledo, indicó que se relanzará la estrategia Técnicas, Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) bajo la modalidad de Trato Digno, lo cual permitirá, además, el monitoreo de las unidades donde se repitan muchas quejas, para tomar acciones de manera inmediata.
Recordó que el antecedente de esta estrategia comenzó en 1977 en el IMSS, y que evolucionó hasta convertirse en las TAOD. Informó que con este relanzamiento se aumentarán a más de mil los módulos de atención y 2 mil 350 personas se encargarán de esta labor en el IMSS.
Por su parte, el director general del Issste, Martí Batres, apuntó que con dicho programa se busca dar un “apapacho institucional” e impulsar la “cultura del trato digno, empático y humanizado” por parte de todo el equipo médico para los derechohabientes de esos organismos de salud.