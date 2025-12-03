Política
Problemas con títulos, en dos universidades Benito Juárez
Problemas con títulos, en dos universidades Benito Juárez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 6

Dos de los planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez localizados en la Ciudad de México, en los que se imparten las carreras de derecho y medicina, “han tenido problemas desde hace algún tiempo” en la entrega de títulos a los egresados, reconoció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero destacó que en otros 200 “no hay dificultades”.

Subrayó que esa institución educativa “en general está muy bien, está reconocida por profesiones de la SEP, y cuando terminan sus estudios y cubren los requisitos, se entregan los títulos con su cédula profesional”.

Interrogada en la mañanera de ayer sobre las quejas de egresados, afirmó que se revisarán ambos casos.

