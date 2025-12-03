▲ Con Salud Casa por Casa se ha hecho diagnóstico digital de enfermedades crónicas a 14 millones de ciudadanos, se informó ayer en la mañanera. En la imagen, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 6

Este martes arrancó en el estado de México el programa Farmacias del Bienestar, con el cual se pretende garantizar el suministro de medicamentos básicos para enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, que sean recetados por personal médico a adultos mayores y personas con discapacidad en las visitas de Salud Casa por Casa, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte de este último programa, se han visitado 8.8 millones de domicilios y levantado el diagnóstico digital de casi 14 millones de ciudadanos en las condiciones referidas. El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Salud, Eduardo Clark, aseveró que en el estado de México habrá 500 anaqueles afuera de centros de salud y hospitales, donde los beneficiarios podrán surtir sus recetas.

Dijo que en principio serán 22 tipos de medicamentos distintos, que representan 80 por ciento de los que requieren los adultos mayores para las enfermedades crónicas de mayor prevalencia, según se pudo identificar en el censo realizado durante la primera visita hecha por el personal de Salud Casa por Casa.

“Las personas no van a tener que entrar a la unidad ni solicitar ficha; no harán ningún trámite, ni cita ni hablarle a nadie, lo único que requerirán es acercarse a este módulo y presentar su receta; el personal especializado de las farmacias va a agarrar las medicinas y se las va a entregar”, dijo Clark.