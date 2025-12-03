Surtirán recetas a adultos mayores y personas con discapacidad, informa la Presidenta
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 6
Este martes arrancó en el estado de México el programa Farmacias del Bienestar, con el cual se pretende garantizar el suministro de medicamentos básicos para enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, que sean recetados por personal médico a adultos mayores y personas con discapacidad en las visitas de Salud Casa por Casa, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como parte de este último programa, se han visitado 8.8 millones de domicilios y levantado el diagnóstico digital de casi 14 millones de ciudadanos en las condiciones referidas. El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Salud, Eduardo Clark, aseveró que en el estado de México habrá 500 anaqueles afuera de centros de salud y hospitales, donde los beneficiarios podrán surtir sus recetas.
Dijo que en principio serán 22 tipos de medicamentos distintos, que representan 80 por ciento de los que requieren los adultos mayores para las enfermedades crónicas de mayor prevalencia, según se pudo identificar en el censo realizado durante la primera visita hecha por el personal de Salud Casa por Casa.
“Las personas no van a tener que entrar a la unidad ni solicitar ficha; no harán ningún trámite, ni cita ni hablarle a nadie, lo único que requerirán es acercarse a este módulo y presentar su receta; el personal especializado de las farmacias va a agarrar las medicinas y se las va a entregar”, dijo Clark.
Sheinbaum destacó que se inició en el estado de México por tratarse de la entidad más densamente poblada y con diversidad territorial importante, por lo que si las Farmacias del Bienestar funcionan ahí podrán hacerlo en cualquier entidad, estimando que en marzo se aplique en todo el país. Dijo que las Farmacias del Bienestar complementan el esfuerzo que realizan 20 mil enfermeros de visitar, diagnosticar y recetar a adultos mayores y personas con discapacidad en el país.
El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la lista de medicamentos que podrán obtenerse en estos módulos se desprende del censo inicial hecho por el personal médico, de acuerdo con la patología más común de los adultos mayores, concentrada principalmente en diabetes, hipertensión e incluso enfermedades renales.
Clark precisó que en los casos donde del diagnóstico que levanten las enfermeras en su visita se identifique por primera vez que padecen estas enfermedades crónicas, se les canalizará a una consulta telefónica con médicos para que profundicen en conocer el estado de salud de los pacientes y procedan a prescribir los fármacos correspondientes.