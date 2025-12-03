Política
Impugna SG la reapertura de casinos sospechosos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 5

La Secretaría de Gobernación impugnó la resolución del juzgado que ordenó la reapertura de algunos de los casinos señalados recientemente por probable lavado de dinero, dio a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada en su conferencia de prensa matutina sobre la posible presentación de un recurso ante el Tribunal de Disciplina Judicial por la actuación del juzgador en ese caso, explicó que esos recursos deben venir del propio Poder Judicial, por lo que llamó a esperar la decisión en segunda instancia; sin embargo, expresó su desacuerdo con esa primera resolución. “Desde nuestra perspectiva, no había ninguna razón (para otorgar la suspensión provisional); por eso la impugnación de la Secretaría de Gobernación”.

Destacó que el Tribunal de Disciplina Judicial órgano creado con la reforma al Poder Judicial, que se encarga de sancionar a juzgadores que incurran en irregularidades, deberá cumplir su labor.

