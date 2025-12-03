El proceso es una “simulación”; ya hay una ganadora, señala la oposición // Los morenistas esperan votar hoy mismo la terna que envíe el Ejecutivo
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 5
Con el aval del bloque de la 4T, el Senado aprobó una lista de 10 candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), entre los que figura la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy Ramos.
La votación final superó la mayoría calificada: 88 votos a favor, 28 en contra (de los partidos Revolucionario Institucional y Acción nacional) y cinco abstenciones de Movimiento Ciudadano.
La lista fue turnada de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien deberá seleccionar una terna de entre esos 10 aspirantes.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el senador morenista Adán Augusto López Hernández, confió en que este miércoles la Ejecutiva federal remita la terna, que sería votada en el pleno senatorial después de la comparecencia de los tres candidatos, para concluir con el nombramiento de quien estará al frente de la FGR los próximos nueve años.
Durante la sesión de ayer, en el último momento y a propuesta de la Jucopo hubo un cambio en la lista de 10 aspirantes que se había dado a conocer por la mañana. Salió Alfredo Barrera Flores, ex magistrado que aún no cumple dos años de haberse retirado del cargo y por ello no podía contender.
En su lugar entró Félix Roel Herrera, ex funcionario del Instituto de Defensoría Pública de Tabasco y el primero en la lista de 43 aspirantes que la Jucopo seleccionó del total de quienes se inscribieron a la convocatoria para ocupar el cargo que dejó vacante el ahora ex fiscal Alejandro Gertz Manero.
Los demás integrantes del listado son María Zarza Delgado, ex directora jurídica de Petróleos Mexicanos; Maribel Bojorges Beltrán, quien laboró en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; Mirna Lucía Grande Hernández, ex funcionaria en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital del país, y Sandra Luz González Mogollón, abogada veracruzana, además de la actual encargada de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
En la lista de varones están, además de Roel Herrera, el abogado David Borja Padilla; Miguel Nava Alvarado, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro y ex abogado de las víctimas de la guardería ABC, así como el jurista Luis Manuel Pérez de Acha y Hamlet García Almaguer. Este último fue diputado de Morena y participante en la elaboración de la reforma judicial.
Los candidatos deberán responder preguntas
Durante la discusión, la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Raymundo Azócar, del Partido Acción Nacional (PAN), expusieron que se trata de un proceso “simulado”, de “circo, maroma y teatro”, donde hay una ganadora previamente definida “como premio a la lealtad política”.
El senador morenista Saúl Monreal respondió: “Sí son candidatos a modo, pero a modo del pueblo”, porque “la justicia no puede estar secuestrada por intereses políticos o pactos de impunidad”.
Durante la sesión también se aprobaron modificaciones a la convocatoria, a fin de que los legisladores puedan hacer preguntas a los aspirantes que integren la terna, ya que originalmente sólo se estipulaba que los tres intervinieran ante el pleno antes de que se lleve a cabo la votación.
Habrá tres rondas de preguntas , una por cada grupo parlamentario, de dos minutos cada una.
En el bloque de la 4T están confiados, pues tienen la mayoría calificada. Ayer, pese a que faltaron Javier Corral, de Morena y Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México, dos panistas avalaron el listado: María de Jesús Díaz y Agustín Dorantes, legisladores de Aguascalientes y Querétaro, respectivamente, donde gobierna el PAN.
Otros dos legisladores del blanquiazul, el chihuahuense Mario Vázquez y Enrique Vargas del Villar, del estado de México, salieron de la sesión para no votar.