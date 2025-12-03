Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 5

Con el aval del bloque de la 4T, el Senado aprobó una lista de 10 candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), entre los que figura la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy Ramos.

La votación final superó la mayoría calificada: 88 votos a favor, 28 en contra (de los partidos Revolucionario Institucional y Acción nacional) y cinco abstenciones de Movimiento Ciudadano.

La lista fue turnada de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien deberá seleccionar una terna de entre esos 10 aspirantes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el senador morenista Adán Augusto López Hernández, confió en que este miércoles la Ejecutiva federal remita la terna, que sería votada en el pleno senatorial después de la comparecencia de los tres candidatos, para concluir con el nombramiento de quien estará al frente de la FGR los próximos nueve años.

Durante la sesión de ayer, en el último momento y a propuesta de la Jucopo hubo un cambio en la lista de 10 aspirantes que se había dado a conocer por la mañana. Salió Alfredo Barrera Flores, ex magistrado que aún no cumple dos años de haberse retirado del cargo y por ello no podía contender.

En su lugar entró Félix Roel Herrera, ex funcionario del Instituto de Defensoría Pública de Tabasco y el primero en la lista de 43 aspirantes que la Jucopo seleccionó del total de quienes se inscribieron a la convocatoria para ocupar el cargo que dejó vacante el ahora ex fiscal Alejandro Gertz Manero.

Los demás integrantes del listado son María Zarza Delgado, ex directora jurídica de Petróleos Mexicanos; Maribel Bojorges Beltrán, quien laboró en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; Mirna Lucía Grande Hernández, ex funcionaria en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital del país, y Sandra Luz González Mogollón, abogada veracruzana, además de la actual encargada de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.