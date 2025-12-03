Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó oficialmente al Servicio de Administración Tributaria la resolución relacionada con los impuestos que adeuda el empresario Ricardo Salinas Pliego. Anunció que próximamente se presentarán los términos en que deberá pagar sus adeudos fiscales porque es importante que todo el mundo conozca cómo es ese procedimiento.

Condenó la pretensión del grupo empresarial que encabeza Salinas Pliego de tergiversar un tema que “simplemente es la aplicación de la ley y la justicia. Lo otro es politizar ese tema. Nosotros no lo politizamos, sencillamente decimos: ésta es la ley y se tiene que cumplir”, afirmó la mandataria.

Dijo que los litigios que promovió el empresario se prolongaron durante 15 años, en una casi interminable sucesión de amparos, hasta que la SCJN finalmente resolvió que es procedente el cobro de impuestos. “Eso es aplicar el estado de derecho, por lo que al confirmarse esa resolución ahora corresponde que se sepan cuáles serán los pasos para que se cumpla con la liquidación de ese adeudo fiscal”.

También aludió al nuevo pronunciamiento del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la posibilidad de postular a Salinas Pliego. Señaló que el relanzamiento de ese partido sólo demuestra la confluencia de posturas que tiene con el empresario y la ultraderecha.