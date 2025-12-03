Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 4

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, se reunió en privado con senadores de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, a quienes demandó que la minuta que les haga llegar la Cámara de Diputados sobre la nueva Ley del Agua, una vez que se vote este jueves, la aprueben en sus términos, dado que en San Lázaro se trabajó a fondo y se lograron los consensos dentro y fuera.

El funcionario les explicó a los integrantes del bloque mayoritario de la Cámara alta, que el paquete legislativo fue resultado de negociaciones amplias y reuniones técnicas que permitieron incorporar planteamientos de usuarios, organizaciones sociales, autoridades locales y especialistas en materia hídrica, por lo que cualquier cambio en el Senado podría romper los acuerdos.