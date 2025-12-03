Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 4
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, se reunió en privado con senadores de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, a quienes demandó que la minuta que les haga llegar la Cámara de Diputados sobre la nueva Ley del Agua, una vez que se vote este jueves, la aprueben en sus términos, dado que en San Lázaro se trabajó a fondo y se lograron los consensos dentro y fuera.
El funcionario les explicó a los integrantes del bloque mayoritario de la Cámara alta, que el paquete legislativo fue resultado de negociaciones amplias y reuniones técnicas que permitieron incorporar planteamientos de usuarios, organizaciones sociales, autoridades locales y especialistas en materia hídrica, por lo que cualquier cambio en el Senado podría romper los acuerdos.
Legisladores consultados sobre el encuentro revelaron que se allanarán a los cambios realizados a la iniciativa presidencial, por lo que estimaron que tendrán tiempo de aprobarla la próxima semana.
Morales pidió a los senadores preparar un proceso legislativo ágil, para que la iniciativa sea avalada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre.
El objetivo es que el marco jurídico quede aprobado este año.
Con la aprobación de la nueva ley, se prevé que el Senado termine las actividades del periodo ordinario, tras sesionar lunes, martes y miércoles de la siguiente semana.