Braulio carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 4

La Cámara Minera de México (Camimex) expresó su preocupación ante “las graves afectaciones que tendría para la industria minera en México la modificación de la redacción del artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales” propuesta por la Cámara de Diputados.

“La minería formal, responsable y regulada en México no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia”, publicó en un comunicado el organismo que aglutina a varias de las empresas mineras más grandes del país.

Explicó que los residuos derivados de su actividad se gestionan mediante infraestructura especializada, diseñada conforme a la normatividad mexicana.

Desde su punto de vista, la redacción vigente considerada para el artículo 118, prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional –especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas.

“Esta prohibición absoluta carece de fundamento, y afecta a más de 3 millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera y ponen en riesgo a la industria y la economía de México.”