La Cámara Minera de México (Camimex) expresó su preocupación ante “las graves afectaciones que tendría para la industria minera en México la modificación de la redacción del artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales” propuesta por la Cámara de Diputados.
“La minería formal, responsable y regulada en México no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia”, publicó en un comunicado el organismo que aglutina a varias de las empresas mineras más grandes del país.
Explicó que los residuos derivados de su actividad se gestionan mediante infraestructura especializada, diseñada conforme a la normatividad mexicana.
Desde su punto de vista, la redacción vigente considerada para el artículo 118, prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional –especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas.
“Esta prohibición absoluta carece de fundamento, y afecta a más de 3 millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera y ponen en riesgo a la industria y la economía de México.”
Derechos humanos
Los cambios a la Ley de Aguas no garantizan el derecho humano de las personas para acceder al líquido de forma suficiente y dejan “intacto el sistema original de concesiones”, consideró Wilfrido Gómez Arias, académico del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Universidad Iberoamericana.
Expuso que la legislación permite que mientras la mayoría de la población no tiene el recurso, las grandes empresas continúan extrayendo líquido. “Alrededor 3 mil 304 usuarios, los millonarios del agua, de un total de 361 mil 600, concentran una cuarta parte de los títulos de concesiones repartidos para uso en consultivos”.
Fomento al uso eficiente
El nuevo marco legal del agua en el país propiciará un uso más eficiente y responsable del liquido y sentará las bases para una nueva cultura del recurso que asegure el desarrollo ambiental, social y económico del país, señaló la Confederación de Cámaras Industriales.
El organismo reconoció el trabajo de la Presidencia de la República, de la Conagua y del Congreso.
(Con información de Carolina Gómez y Alejandro Alegría )