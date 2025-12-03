De la Redacción

Frente a movilizaciones de productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, quienes bloquearon carreteras previo a la discusión de la Ley General de Aguas, la Secretaría de Gobernación (SG) los llamó a evitar afectaciones a terceros y permitir el libre tránsito. La SG “reconoce el derecho a manifestarse y expresar sus demandas; sin embargo, reitera la importancia de que estas acciones se desarrollen evitando afectaciones a terceros, al libre tránsito y al funcionamiento de servicios esenciales”. Afirmó que el gobierno mantiene “su obligación de escuchar, atender y construir soluciones mediante el diálogo”.