Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 4

En vísperas de que en comisiones de la Cámara de Diputados se voten los dictámenes de una nueva Ley de Aguas y de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, productores del campo intensificaron el cabildeo con Morena, PRI y PT para insistir en la urgencia de realizar más modificaciones a los textos.

Campesinos de Chihuahua y Guanajuato rechazaron la redacción del artículo 22, que prohíbe la transmisión de derechos de agua, mientras el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano insistió en que sus demandas no son un capricho.

Eraclio Rodríguez Gómez, quien advirtió que el movimiento que bloqueó carreteras está en “alerta máxima” y listo para retomar las movilizaciones, se reunió ayer con los coordinadores de Morena y PT, Ricardo Monreal Ávila y Reginaldo Sandoval Flores, respectivamente.

En entrevista, en la que informó que el dictamen podría abordarse hoy mismo en el pleno, “en caso de que sea necesario”, Monreal Ávila aseguró que ya fueron atendidas la mayoría de las demandas de los productores, pero convino en que podrían realizarse más cambios.

“El tema de los ganaderos, que querían no se les excluyera de la concesión del agua y pudiera compartirse lo agrícola con lo ganadero, ya está resuelto en el dictamen. O las zonas de libre alumbramiento, que exigían su regularización, también. O la eliminación de la negativa ficta, ya también. O las herencias de las propiedades y del volumen de las concesiones, todo eso está resuelto”, sostuvo.