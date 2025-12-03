El dictamen podría abordarse hoy en San Lázaro
Monreal considera “resueltas” la mayoría de las demandas de productores y ganaderos
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 4
En vísperas de que en comisiones de la Cámara de Diputados se voten los dictámenes de una nueva Ley de Aguas y de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, productores del campo intensificaron el cabildeo con Morena, PRI y PT para insistir en la urgencia de realizar más modificaciones a los textos.
Campesinos de Chihuahua y Guanajuato rechazaron la redacción del artículo 22, que prohíbe la transmisión de derechos de agua, mientras el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano insistió en que sus demandas no son un capricho.
Eraclio Rodríguez Gómez, quien advirtió que el movimiento que bloqueó carreteras está en “alerta máxima” y listo para retomar las movilizaciones, se reunió ayer con los coordinadores de Morena y PT, Ricardo Monreal Ávila y Reginaldo Sandoval Flores, respectivamente.
En entrevista, en la que informó que el dictamen podría abordarse hoy mismo en el pleno, “en caso de que sea necesario”, Monreal Ávila aseguró que ya fueron atendidas la mayoría de las demandas de los productores, pero convino en que podrían realizarse más cambios.
“El tema de los ganaderos, que querían no se les excluyera de la concesión del agua y pudiera compartirse lo agrícola con lo ganadero, ya está resuelto en el dictamen. O las zonas de libre alumbramiento, que exigían su regularización, también. O la eliminación de la negativa ficta, ya también. O las herencias de las propiedades y del volumen de las concesiones, todo eso está resuelto”, sostuvo.
No obstante, las bancadas del PAN y PRI en la Cámara de Diputados anticiparon su voto en contra en las comisiones y en el pleno. El blanquiazul adelantó que solicitará el retiro del proyecto de dictamen.
La vicecoordinadora de la bancada, Noemí Luna Ayala, afirmó que, si el dictamen incluye “90 parches” a la iniciativa presidencial, ello refleja que “está mal planteada y afecta a lo más valioso que tenemos en el país: las actividades primarias. El campo habla y el gobierno no escucha. Agricultores, ganaderos y transportistas han alzado la voz y no son los enemigos políticos del régimen, no están auspiciados por la oposición. Lo que manifiestan es desesperación”.
El PRI recibió por su aparte a un grupo de productores de Chihuahua y Guanajuato. “No vamos a avalar una imposición. Queremos que nos dejen poner comida en nuestras mesas y en sus mesas”, declaró Alexa Jiménez, de Chihuahua, en conferencia de prensa.
Mauricio Pérez, representante de productores de maíz del Bajío, indicó que el dictamen los deja en la incertidumbre, porque “el Estado nos puede quitar los pozos y de esos huecos legales existen muchos”.