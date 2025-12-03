E

l 27 de noviembre Federico Arana llegó a los 83 años; ocho días antes se le rindió un homenaje en la Biblioteca Central de la UNAM durante la actividad llamada El rock mexicano entre libros. Arana además de ser escritor –lleva publicados más de una treintena de libros– es monero, doctor en biología y músico de rock. Su travesía rocanrolera la inició con Los Sonámbulos y después saltó a Los Sinners. Al final, junto con personajes de nombres ilustres, fundó Naftalina; él nos cuenta parte de esa historia: “pues te decía que Naftalina es el aggiornamento de los Sinners que regresamos del gabacho demasiado picudos para el respetable de nuestros cafés. Éramos Fito de la Parra, Olaf de la Barreda, Jon Novi, Chava el Tijuano, Vahauxs y yo tocando rolas de los Righteous, Otis Redding, Rufus Thomas… y en el A plein Soleil de Insurgentes nos eclipsaban Los Babys tocando ¡ Jinetes en el cielo y Pero yo no lo conozco! Entonces terminamos en trío (Olaf, Vahauxs y servidor) hasta la extinción. Luego vinieron los rock revival de los años 70 y siempre reaparecíamos en plan fin de semana en el Club de Polo. Con el tiempo empezamos a tocar en el Ágora y el Museo Universitario de Ciencias y Artes donde un día Olaf consiguió un palomazo de Henry Vestine (guitarrista original de Canned Heat) y tuvimos que salir a la explanada porque ya no cupimos en el museo. Nos anunciaban como Blues y las cosas iban tan bien que aparecieron los porros y todo se jodió. En el año 77 hubo un nuevo rock revival y, al grito de ¡Ya Chole con los Sinners!, decidimos hacer un disco en CBS con el nombre de Naftalina (para contrarrestar la polilla). Éramos Olaf, Fito, Baltasar, el Cartucho Miranda, Lalo Toral y tu servilleta. El disco fue un fracaso comercial y terminó en barata del Mercado de Discos. Luego le metimos gol a RCA y salió nuestro segundo disco. Más tarde, ya en plan independiente y gracias a la posibilidad de distribuirlo en el Tianguis Cultural del Chopo, hicimos el álbum doble La historia del rock de aquí de México; después, Sonámbulos en vivo y en obsceno, Canta Nafto, canta; La boa criminal, The Decálogo, Rancios del swing y finalmente Dichosa culpa, víctima colateral de la pandemia. Saludos cordiales. Fritz.” Hasta aquí el texto del autor de Las jiras. Sólo falta agregar algunos nombres que engrosaron la fama de Naftalina: Felipe Souza, Javier Zoa Flores, Renato López, Federico Luna, et al.