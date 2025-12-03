E

l metro octosílabo, se sabe, es el más usual en nuestra lengua (seguido, entiendo, por el hexasílabo). En dos entregas dedicadas sobre todo al Bioy versificador destacamos su habilidad en el endecasílabo (“el metro más complejo de la poesía española” al decir de Navarro Tomás), mas despedimos la segunda parte con una nada inhábil cuarteta epigramática contra la “fama” de Macedonio Fernández.

David Huerta resaltó que El Quijote comienza con un octosílabo seguido de un endecasílabo (dactílico por lo demás, no tan frecuente en nuestros versos). “En un lugar de La Mancha, / de cuyo nombre no quiero acordarme…” (Viene luego un sáfico, pero dejemos ese camino).

Es natural, volvamos al inicio, que el “verso de ocho” predomine en la poesía popular española y latinoamericana. En cuanto al “de once”, no obstante su complejidad, muestra una flexibilidad (171 variedades rítmicas) que lo hace sumamente atractivo; puede aventurarse que es el preferido entre los versos de arte mayor (de más de ocho sílabas).

La décima espinela (hay más, pero así Espinel haya hecho sólo diez, es la más socorrida) y el soneto son formas hondamente arraigadas en, respectivamente, la poesía popular y la culta, octosílaba una, endecasílabo el otro.