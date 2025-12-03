E

l Servicio de Administración Tributaria (SAT) está a un tris de tocar a su puerta –o tumbarla, si es necesario–, y todo indica que al evasor Ricardo Salinas Pliego de plano no le salen las cuentas: de entrada, debe pagar 48 mil millones de pesos en impuestos no saldados desde 2008 (sin que ése sea el total adeudado), y de pilón “pendientes” (cerca de 11 mil millones) con inversionistas estadunidenses a quienes estafó. Y en lista de espera tiene otros importes por cubrir, de tal suerte que si se suman es catarata de dinero. Dado que no le queda otro recurso, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en su contra, muy a su pesar el empresaurio debe romper su alcancía. El punto es que si vende la menudencia obviamente no le alcanza para liquidar su voluminoso débito.

De entrada, medios especializados en el mundo deportivo revelan que Salinas Pliego ha puesto en venta sus dos equipos de futbol de la liga mexicana (Puebla y Mazatlán), lo que, de lograrlo y si en realidad ése es el monto correcto, significaría un ingreso bruto cercano a 3 mil millones de pesos (menos impuestos); además, tiene un yate ( Lady Moura) por él mismo valuado en alrededor de 2 mil 800 millones; es dueño de dos casinos, aunque en este caso (denuncia penal de por medio) sus cuentas permanecen congeladas por presunto lavado de dinero; en sus haberes está la lujosa hacienda Jalmolonga, en Malinalco; posee la adoctrinadora Universidad de la Libertad (quién sabe si alguien daría un peso por ella); también es propietario de un gachupín fascista, Javier Negre, pero ese no vale siquiera un centavo. Esas y muchas más menudencias tiene para vender (aviones, helicópteros, títeres mediáticos, etcétera), con tal de que el SAT no toque sus joyas más preciadas: Elektra, Tv Azteca y Banco Azteca (por cierto, el propietario oficial de la Arena Ciudad de México no es Ricardo, sino su hermano Guillermo).

Dicho sea de paso, algo huele mal en ese banco, porque circulan notificaciones de otras empresas en el sentido de que ciertas transferencias no se pueden concretar a favor del legítimo destinatario, porque esa institución financiera (al igual que otras de la misma calaña) las retiene y no entera, anomalía que debe revisar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Como se constata, si se suman los ingresos potenciales por la venta de esas propiedades, pues ni de lejos alcanza para que el barón pague lo que debe al SAT, de tal suerte que más temprano que tarde tendrá que meter mano a sus preciadas joyas. Oficialmente, Grupo Salinas es propietario de no menos de 20 empresas (por ahí debe de tener otras no registradas). Entonces, si enajena todas tendría con qué pagar al SAT, quedarse con algún remanente y hasta mantener el Lady Moura. Y esto no tendría por qué tener un final así, si el caprichoso cuan berrinchudo Tío Richie hubiera pagado a tiempo, como lo marca la ley.