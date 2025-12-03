SAT toca a la puerta de Salinas Pliego // Empresario debe romper su alcancía // Consorcios mineros: Día de los Inocentes
l Servicio de Administración Tributaria (SAT) está a un tris de tocar a su puerta –o tumbarla, si es necesario–, y todo indica que al evasor Ricardo Salinas Pliego de plano no le salen las cuentas: de entrada, debe pagar 48 mil millones de pesos en impuestos no saldados desde 2008 (sin que ése sea el total adeudado), y de pilón “pendientes” (cerca de 11 mil millones) con inversionistas estadunidenses a quienes estafó. Y en lista de espera tiene otros importes por cubrir, de tal suerte que si se suman es catarata de dinero. Dado que no le queda otro recurso, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en su contra, muy a su pesar el empresaurio debe romper su alcancía. El punto es que si vende la menudencia obviamente no le alcanza para liquidar su voluminoso débito.
De entrada, medios especializados en el mundo deportivo revelan que Salinas Pliego ha puesto en venta sus dos equipos de futbol de la liga mexicana (Puebla y Mazatlán), lo que, de lograrlo y si en realidad ése es el monto correcto, significaría un ingreso bruto cercano a 3 mil millones de pesos (menos impuestos); además, tiene un yate ( Lady Moura) por él mismo valuado en alrededor de 2 mil 800 millones; es dueño de dos casinos, aunque en este caso (denuncia penal de por medio) sus cuentas permanecen congeladas por presunto lavado de dinero; en sus haberes está la lujosa hacienda Jalmolonga, en Malinalco; posee la adoctrinadora Universidad de la Libertad (quién sabe si alguien daría un peso por ella); también es propietario de un gachupín fascista, Javier Negre, pero ese no vale siquiera un centavo. Esas y muchas más menudencias tiene para vender (aviones, helicópteros, títeres mediáticos, etcétera), con tal de que el SAT no toque sus joyas más preciadas: Elektra, Tv Azteca y Banco Azteca (por cierto, el propietario oficial de la Arena Ciudad de México no es Ricardo, sino su hermano Guillermo).
Dicho sea de paso, algo huele mal en ese banco, porque circulan notificaciones de otras empresas en el sentido de que ciertas transferencias no se pueden concretar a favor del legítimo destinatario, porque esa institución financiera (al igual que otras de la misma calaña) las retiene y no entera, anomalía que debe revisar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Como se constata, si se suman los ingresos potenciales por la venta de esas propiedades, pues ni de lejos alcanza para que el barón pague lo que debe al SAT, de tal suerte que más temprano que tarde tendrá que meter mano a sus preciadas joyas. Oficialmente, Grupo Salinas es propietario de no menos de 20 empresas (por ahí debe de tener otras no registradas). Entonces, si enajena todas tendría con qué pagar al SAT, quedarse con algún remanente y hasta mantener el Lady Moura. Y esto no tendría por qué tener un final así, si el caprichoso cuan berrinchudo Tío Richie hubiera pagado a tiempo, como lo marca la ley.
En vía de mientras, ayer la presidenta Sheinbaum informó que, una vez que la SCJN informó al SAT de su fallo, se dará a conocer el procedimiento de cobro a Ricardo Salinas Pliego, porque “la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos en los que la Corte ya definió un criterio y una resolución”.
Aun así, dijo, se trata de dos temas: “Uno, la justicia, es decir, una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico, de amparos, amparos y amparos, una resolución de la Corte y cómo debe pagar esos impuestos. Eso es justicia, y eso es estado de derecho. Ya la SCJN tomó una resolución y tiene que cumplirse”. Y el otro “es politizar ese tema; nosotros no lo politizamos, sino sencillamente decimos: ésta es la ley y se tiene que cumplir. O sea, politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos; eso se ha hecho fuera, por quien debe los impuestos”.
Algo más: otro asunto “tiene que ver qué se enarbola por parte de esta nueva visión del PAN, por parte de este empresario y de la derecha internacional, que es quien ha hecho todas estas campañas en contra nuestra. Y es relevante, porque, ¿qué se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha? Regresar al porfiriato, sin democracia ni libertades”.
Las rebanadas del pastel:
Los consorcios mineros decidieron adelantar el Día de los Inocentes; solo faltó la firma de Germán Larrea: “La minería formal, responsable y regulada en México, NO vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua en ninguna circunstancia” ( La Jornada, Braulio Carbajal), según la cámara empresarial del ramo.
X: @cafevega