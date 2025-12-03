E

s muy ilustrativa la opinión de los feroces comentaristas de India debido a la gran cercanía que mantiene hoy con Japón, con la pertenencia muy etérea de ambos al QUAD (EU/Australia/India/Japón) –que no es del agrado de Trump cuando ha mejorado la relación de Pekín con Delhi–, sin contar que la ex diplomática japonesa Kyoko Somekawa es esposa del influyente canciller indio Jaishankar.

Abhishek Mishra, de Times of India, abor-da el intríngulis del “choque de alto riesgo de Ja-pón con China sobre Taiwán ( bit.ly/3JY0BCB)”.

Según Mishra, “la declaración de la pugnaz primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la “autodefensa colectiva con Taiwán ha incendiado una respuesta furiosa de Pekín, in-cluyendo sanciones económicas y protestas diplomáticas”. Tal postura temeraria fractura la ambigüedad estratégica de Japón, colocando a Tokio en el punto de mira de China.

Takaichi, quien al momento de su incendiaria declaración ante el Parlamento tenía apenas un mes en su cargo, es descrita por Mishra como “una figura nacionalista (sic) que enfrenta los elogios domésticos y la condena (¡megasic!) internacional por sus declaraciones sin pedir disculpas”.

A juicio de Mishra,“esta crisis podría hacer metástasis fácilmente” mediante despliegues de misiles: Japón avanza con planes para estacionar misiles tierra-aire en la isla de Yonaguni, a sólo 110 kilómetros de Taiwán, mientras el ministro de Defensa, Koizumi, dijo que esto “disminuye la posibilidad de un ataque” y Pekín lo llamó una “provocación”.

Maniobras militares: buques de guerra y drones chinos han sido vistos cerca de las islas Senkaku, reclamadas por ambos.

Diplomacia global: China llevó la disputa a la ONU, tratando de reunir al Sur Global para condenar a Japón, no sólo por Taiwán, sino como una advertencia a otros que pueden hablar: “Quieren que otros sepan el costo de tomar partido con Taiwán”.

Según el amarra navajas The Economist, ninguna de las partes “ve retroceder como opción” cuando Xi trabaja bajo su fecha límite de 2027 para la preparación militar sobre Taiwán. Según Mishra, “Takaichi es una nueva líder con fuerte apoyo público y ningún interés en parecer débil en sus primeros meses en el cargo”.

Para Mishra, “el enfrentamiento de Takaichi-Xi no es una mera polémica diplomática. Es un choque de visiones nacionalistas impulsado por la política interna, las cicatrices históricas y la ambición geopolítica”.

Me llamó la atención que el coronel Douglas MacGregor, en relación con la incandescente situación referente al choque de Tokio y Pekín, haya proferido que “China le teme más a Japón que a Estados Unidos”.