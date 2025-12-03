▲ NEGOCIACIONES POR EL AGUA. Al continuar el cabildeo de productores del campo con diputados sobre el dictamen de una nueva ley de aguas, agricultores de Chihuahua y Guanajuato rechazaron el artículo que prohíbe la transmisión de derechos del recurso. Foto Cristina Rodríguez

D

onald Trump redobla las amenazas contra el crimen organizado en Venezuela y, ahora abiertamente, en Colombia, mientras indulta a un ex presidente hondureño sentenciado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. En el sur busca derrocar gobiernos progresistas y en Centroamérica impuso a la opción conservadora deseada.

La explícita doctrina extorsionadora de Trump ha quedado clara en Argentina, donde chantajeó al electorado con no apoyar económicamente (20 mil millones de dólares) a esa nación tan angustiosamente entrampada si no tenía continuidad el poder estrambótico de Javier Milei. Cosa parecida hizo en Honduras.

En Venezuela y Colombia, el ocupante de la Casa Blanca promueve acciones contra los presidentes en funciones. Ayer con el señalamiento de que vienen acciones en tierra contra el primer país, ya no sólo aéreas contra lanchas con tripulantes asesinados por parecerle a los militares gringos que eran narcotraficantes. “Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso (los ataques terrestres) muy pronto”, dijo.

México está, hasta ahora, en zona de preparación. La presidenta Sheinbaum ha resistido los embates constantes del multimillonario naranja. Tiene altos índices de popularidad y el apoyo de un movimiento social no bien vertebrado (no un partido, pues Morena se ha quedado como instancia repetidora de posturas presidenciales, estancada en la visión burocrática).

Sin embargo, hay una prolongada campaña de desacreditación en redes sociales y medios convencionales y una magnificada irrupción de un ultraderechismo encabezado por un empresario fiscalmente deudor. Trump mantiene la mira en México y el proceso denominado Cuarta Transformación. Las insuficiencias de este proceso, los incumplimientos gubernamentales, sobre todo por carencias presupuestales, y la pretensión de mantener una “unidad” regida por complicidad de élites, más algún apretón desde Washington en materia económica, comercial y de crimen organizado, pueden darle al mandatario gringo más materia de chantaje.

Con el auspicio de la UNAM se ha publicado el libro Luchas sociales y participación política en el sexenio obradorista (2018-2024), coordinado por Massimo Modonesi, César Enrique Pineda y Sergio Tamayo, a partir de la hipótesis de que la llegada de un gobierno progresista iba a modificar, aunque fuera parcialmente, los patrones y las pautas de comportamiento social y que esta variación era parte sustancial de la llamada Cuarta Transformación.