Aun perseguidos, nuestros paisanos sostienen la economía nacional // Senado termina selección: ¿fiscal o fiscala? // El Premio FIFA de la Paz
corta distancia del lugar donde me hospedo cuando estoy en Los Ángeles, California, hay un almacén de Costco. Tiene un estacionamiento muy grande y cerca de la entrada usualmente puede verse a un grupo de 15 o más trabajadores esperando ser contratados para ayudar a los clientes a cargar las salas, los refrigeradores o las estufas a sus vehículos. Hace tres meses desaparecieron por completo cuando llegó la Guardia Nacional enviada por Trump; esta última semana se dejaron ver tres o cuatro con motivo de la venta del Black Friday. Es el temor a las redadas de la migra, el ICE.
Bajan remesas
El resultado ha sido la disminución de los envíos de dólares de nuestros paisanos a sus familias en México. En octubre sumaron 5 mil 634 millones de dólares, un descenso anual de 1.7 por ciento y su séptima baja consecutiva, revelan los fríos datos del Banco de México. De enero a octubre totalizaron 51 mil 344 millones de dólares, 5.04 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2024. Faltan por contabilizar noviembre y diciembre; el total superará 60 mil millones de dólares, más de un billón de pesos. Aun perseguidos por la migra, nuestros paisanos son la principal fuente de divisas. Son el sostén de la economía nacional, no los Slim, Fernández y Larrea.
Apoyos entregados a 100%
La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó en la mañanera que ya terminaron de entregarse los apoyos de este año 2025 a 18 millones 494 mil beneficiarios. La presidenta Sheinbaum ha cumplido con todos. Son 579 mil 392 millones de pesos los que se invirtieron en este conjunto de programas:
– 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron ya los seis pagos del año; la inversión total es de 484 mil 483 millones de pesos.
– Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: este año la inversión es de 23 mil 662 millones de pesos.
– Personas con discapacidad: la reciben un millón 614 mil personas; es universal, con la concurrencia de recursos de 24 entidades federativas; por parte de la Federación se invierten 28 mil 961 millones de pesos.
– Programa de Madres Trabajadoras: 256 mil niñas y niños, hijos de madres trabajadoras con menos de 4 años reciben un apoyo de mil 650 pesos bimestrales.
– Sembrando Vida: reciben el apoyo 409 mil 647 sembradores. La inversión es de 39 mil 100 millones de pesos.
Fiscala habemus
El Senado terminó la preselección de aspirantes a la Fiscalía General de la República –se inscribieron más de 40 ilusos– y envió a la presidenta Sheinbaum a nueve de relleno y una efectiva. Los nueve que serán descartados: Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Miguel Nava Alvarado, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Félix Roel Herrera. La efectiva es Ernestina Godoy. ¿La llamaremos fiscal o fiscala?
Díselo a Claudia
Asunto: Premio FIFA de la Paz
Antes de tomar la decisión de asistir al sorteo del Mundial de Fútbol, la presidenta Sheinbaum debe tener en cuenta que con su asistencia podría estar apoyando la entrega del recién creado “premio” FIFA de la Paz, que será otorgado a Donald Trump, un propulsor del genocidio en Palestina, de asesinatos en el mar Caribe, detenciones ilegales, así como de múltiples acciones en contra de la paz y la convivencia pacífica de las personas en todo el planeta.
José Ángel Martínez Sifuentes / Tepatitlán, Jal.
Twiteratti
Dice Fátima Bosch que la asquerosa derecha se espere sentadita pa’ no cansarse a que renuncie a su corona de Miss Universo. No pudieron tumbar a una Miss Universo y quieren tumbar a la Presidenta más votada de la historia, ternuritas.
Shion @ChicShion
