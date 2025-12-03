A

corta distancia del lugar donde me hospedo cuando estoy en Los Ángeles, California, hay un almacén de Costco. Tiene un estacionamiento muy grande y cerca de la entrada usualmente puede verse a un grupo de 15 o más trabajadores esperando ser contratados para ayudar a los clientes a cargar las salas, los refrigeradores o las estufas a sus vehículos. Hace tres meses desaparecieron por completo cuando llegó la Guardia Nacional enviada por Trump; esta última semana se dejaron ver tres o cuatro con motivo de la venta del Black Friday. Es el temor a las redadas de la migra, el ICE.

Bajan remesas

El resultado ha sido la disminución de los envíos de dólares de nuestros paisanos a sus familias en México. En octubre sumaron 5 mil 634 millones de dólares, un descenso anual de 1.7 por ciento y su séptima baja consecutiva, revelan los fríos datos del Banco de México. De enero a octubre totalizaron 51 mil 344 millones de dólares, 5.04 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2024. Faltan por contabilizar noviembre y diciembre; el total superará 60 mil millones de dólares, más de un billón de pesos. Aun perseguidos por la migra, nuestros paisanos son la principal fuente de divisas. Son el sostén de la economía nacional, no los Slim, Fernández y Larrea.

Apoyos entregados a 100%

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó en la mañanera que ya terminaron de entregarse los apoyos de este año 2025 a 18 millones 494 mil beneficiarios. La presidenta Sheinbaum ha cumplido con todos. Son 579 mil 392 millones de pesos los que se invirtieron en este conjunto de programas:

– 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron ya los seis pagos del año; la inversión total es de 484 mil 483 millones de pesos.

– Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: este año la inversión es de 23 mil 662 millones de pesos.

– Personas con discapacidad: la reciben un millón 614 mil personas; es universal, con la concurrencia de recursos de 24 entidades federativas; por parte de la Federación se invierten 28 mil 961 millones de pesos.

– Programa de Madres Trabajadoras: 256 mil niñas y niños, hijos de madres trabajadoras con menos de 4 años reciben un apoyo de mil 650 pesos bimestrales.