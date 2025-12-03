Condenan amenaza militar estadunidense en Venezuela

l Capítulo México de la Red en Defensa de la Humanidad condena la amenaza militar que el presidente Donald Trump mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela mediante el despliegue de sus fuerzas navales en el mar Caribe, utilizando la falacia de enfrentar al narcotráfico.

El verdadero interés del poder político, económico y militar estadunidense radica en controlar los importantes recursos estratégicos venezolanos: su petróleo, gas y oro, que cuenta con las mayores reservas probadas del planeta.

¡No a la guerra! América Latina y el Caribe es una zona de paz. Todo nuestro respaldo al pueblo y al gobierno de la tierra de Simón Bolívar y Hugo Chávez. ¡Fuera manos de Venezuela!

Josefina Morales, Gilberto López y Rivas, Samuel Sosa, Nayar López, Darío Salinas, Georgette Ramírez, Alicia Castellanos, Adalberto Santana, Marcela Román, Marco Velázquez, Polo Castellanos, Tatiana Coll, Carlos Fazio, Argelia Guerrero, José Antonio Hernández, Alessandra Pradel y Ana Esther Ceceña

Conmemora natalicio de Francisco Zarco

El 3 de diciembre de 1829 nació, en la ciudad de Durango, Joaquín Francisco Zarco Mateos, como consta en la fe de bautismo que se conserva en el archivo parroquial del templo de San Juan Bautista de Analco, en dicha ciudad. Su vida, a pesar de ser efímera –falleció a los 40 años– fue muy fructífera. Destacó como prolífico escritor y periodista; evidencia de ello lo son sus numerosas publicaciones, principalmente en el periódico El Siglo Diez y Nueve, del que fue director.

Ser diputado sobresaliente como integrante del Congreso Constituyente 1856-1857, le permitió editar oportunamente la crónica de los debates que allí se suscitaban.

En 1861 impulsó diversas leyes de Reforma; en ese mismo año fue nombrado titular de la Secretaría de Gobernación.

Benito Juárez, entonces presidente de la República, siempre confió en la capacidad del liberal radical, experimentado, probo y prudente, que además, dominaba varios idiomas.

Con gusto conmemoramos su natalicio y reconocemos que su figura es un ejemplo viviente para periodistas y propagadores de noticias que empleen cualquiera de los más diversos y modernos medios de difusión.

Enrique Rivera Siqueiros

Señala contradicciones de Trump sobre el combate al narcotráfico

El presidente estadunidense Donald Trump pretende invadir países, incluido México, con el pretexto del combate al narcotráfico. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, otorga el indulto al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien purgaba una sentencia de 45 años de prisión justamente por tráfico de drogas. ¡Qué cinismo del magnate, a cuyo gobierno se le podría añadir el adjetivo bananero!