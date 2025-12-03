Condenan amenaza militar estadunidense en Venezuela
l Capítulo México de la Red en Defensa de la Humanidad condena la amenaza militar que el presidente Donald Trump mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela mediante el despliegue de sus fuerzas navales en el mar Caribe, utilizando la falacia de enfrentar al narcotráfico.
El verdadero interés del poder político, económico y militar estadunidense radica en controlar los importantes recursos estratégicos venezolanos: su petróleo, gas y oro, que cuenta con las mayores reservas probadas del planeta.
¡No a la guerra! América Latina y el Caribe es una zona de paz. Todo nuestro respaldo al pueblo y al gobierno de la tierra de Simón Bolívar y Hugo Chávez. ¡Fuera manos de Venezuela!
Josefina Morales, Gilberto López y Rivas, Samuel Sosa, Nayar López, Darío Salinas, Georgette Ramírez, Alicia Castellanos, Adalberto Santana, Marcela Román, Marco Velázquez, Polo Castellanos, Tatiana Coll, Carlos Fazio, Argelia Guerrero, José Antonio Hernández, Alessandra Pradel y Ana Esther Ceceña
Conmemora natalicio de Francisco Zarco
El 3 de diciembre de 1829 nació, en la ciudad de Durango, Joaquín Francisco Zarco Mateos, como consta en la fe de bautismo que se conserva en el archivo parroquial del templo de San Juan Bautista de Analco, en dicha ciudad. Su vida, a pesar de ser efímera –falleció a los 40 años– fue muy fructífera. Destacó como prolífico escritor y periodista; evidencia de ello lo son sus numerosas publicaciones, principalmente en el periódico El Siglo Diez y Nueve, del que fue director.
Ser diputado sobresaliente como integrante del Congreso Constituyente 1856-1857, le permitió editar oportunamente la crónica de los debates que allí se suscitaban.
En 1861 impulsó diversas leyes de Reforma; en ese mismo año fue nombrado titular de la Secretaría de Gobernación.
Benito Juárez, entonces presidente de la República, siempre confió en la capacidad del liberal radical, experimentado, probo y prudente, que además, dominaba varios idiomas.
Con gusto conmemoramos su natalicio y reconocemos que su figura es un ejemplo viviente para periodistas y propagadores de noticias que empleen cualquiera de los más diversos y modernos medios de difusión.
Enrique Rivera Siqueiros
Señala contradicciones de Trump sobre el combate al narcotráfico
El presidente estadunidense Donald Trump pretende invadir países, incluido México, con el pretexto del combate al narcotráfico. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, otorga el indulto al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien purgaba una sentencia de 45 años de prisión justamente por tráfico de drogas. ¡Qué cinismo del magnate, a cuyo gobierno se le podría añadir el adjetivo bananero!
Gilberto García
Magnates del agua, los responsables de las protestas, acusa
Los integrantes del PRI y el PAN acusan que quienes cerraron carreteras eran “transportistas y campesinos” con sus legítimas quejas. Pero esa historia no resiste análisis: quienes de verdad se muevem entre bloqueos y protestas son los concesionarios del agua, esos magnates del líquido que ahora ven como sus privilegios peligran con la propuesta de Ley General de Aguas.
Las carreteras sólo fueron la cortina: el paro buscaba mantener vigentes títulos de explotación, heredables y transferibles, que ahora la reforma pretende revisar. Con concesiones privadas de décadas, esas minorías presumen del líquido como si fueran dueños de un arroyo particular. Pero cuando el pueblo, que vive del trabajo diario, no del contrato millonario, se une y exige apertura, la caravana de privilegios tiembla. La nueva Ley de Aguas no es una amenaza al campo, es una salvaguarda para que el líquido deje de ser mercancía y vuelva a ser derecho. Busca regular concesiones, evitar acumulaciones abusivas, garantizar que el agua sirva para la vida, no para engordar bolsillos privados. Que no nos vendan el cuento: no fueron los campesinos pobres ni los transportistas quienes levantaron el paro por necesidad. Fue la minoría de los concesionarios –embolsados, cómodos, poderosos– la que trastabilló cuando vieron sus privilegios en riesgo. El agua no es mercancía; es nuestra herencia.
Carlos Fernando Cárdenas Amaro
Décimas sobre proceso electoral en Honduras
Con urnas llenas de engaño,
la farsa siempre se apura,
disfrazando dictadura,
manipulan voto en daño,
del pueblo que elige escaño,
ve elecciones de Honduras,
con promesas inseguras,
pues la oligarquía se aferra,
Washington dicta la guerra,
y la marginación perdura.
Guadalupe Martínez Galindo