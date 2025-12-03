E

l presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos comenzará “muy pronto” ataques terrestres en Venezuela y en cualquier otro país al que se le ocurra acusar de albergar actividades de narcotráfico en su territorio, entre las que mencionó de forma explícita a Colombia. Aseguró que atacar por tierra es mucho más fácil porque “conocemos las rutas que toman; lo sabemos todo sobre ellos; sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto”. Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reaccionó con una huida hacia adelante a la revelación de que ordenó el asesinato de sobrevivientes del primer ataque efectuado por sus tropas en el Caribe, asegurando que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por su país “apenas comienzan”.

Es necesario repetirlo: la ofensiva del trumpismo contra Caracas no tiene absolutamente ninguna relación con el combate al narcotráfico. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Venezuela es territorio de tránsito de un exiguo 5 por ciento de la cocaína producida en la vecina Colombia, y no cuenta con plantaciones significativas de hoja de coca, por lo que no posee siquiera el potencial para la producción del alcaloide. Para dimensionar las cantidades de coca necesarias en el negocio de la cocaína, debe saberse que se requiere más de una tonelada de hojas frescas para producir apenas un kilogramo de la droga. Asimismo, es absurdo hablar de ataques a las rutas terrestres del narcotráfico por la sencilla razón de que el país caribeño no tiene ninguna conexión por esa vía hacia el norte del continente. Por último, la excusa del fentanilo es todavía más absurda, pues jamás se ha presentado indicio alguno de la fabricación del opioide sintético o sus precursores en la región, y se encuentra fuera de cualquier ruta de tráfico global.