▲ El encuentro sostenido por las delegaciones rusa y estadunidense para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania duró cinco horas y fue a puerta cerrada. Al final, los participantes no dieron declaraciones. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 28

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este martes a los emisarios de la Casa Blanca: Steve Witkoff, encargado de negociar con el Kremlin, y Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para analizar la propuesta resultante después de que Estados Unidos y Ucrania negociaron, por separado en Ginebra y Florida, enmiendas al borrador del plan de paz hecho por el mandatario estadunidense, que inicialmente constaba de 28 puntos y que, según trascendidos de la prensa, se basó en muchas de las demandas rusas.

El Kremlin difundió un escueto comunicado de cinco líneas para informar que había comenzado la reunión entre “el presidente Vladimir Putin y el enviado especial Steve Witkoff”. Mencionó también a los asistentes por la parte rusa: Yuri Ushakov, asesor de política exterior y seguridad del Kremlin, y Kiril Dmitriev, consejero en inversiones extranjeras y cooperación económica, mientras por el lado estadunidense acudió Kushner, presentado como “empresario, inversionista y fundador de la compañía Affinity Partners”.

El encuentro, que duró casi cinco horas, transcurrió a puerta cerrada y los participantes declinaron hacer declaraciones a la prensa. Pasada la una y media de la noche de este miércoles, Ushakov calificó de “útiles y productivas” las conversaciones y precisó que Rusia y Estados Unidos “no están ni más lejos ni más cerca de un arreglo político”.

Agregó que ahora la delegación estadunidense viajará a Washington para informar al presidente Trump y luego remitirán a Moscú sus observaciones. De acuerdo con Ushakov, difundieron los medios de comunicación rusos, no hubo ningún progreso en la cuestión de los territorios, “algunas sugerencias estadunidenses nos parecen adecuadas; otras, no”, señaló.

Prevén cita con Zelensky

Al término de las conversaciones, Witkoff y Kushner, informó la agencia RIA Novosti, se dirigieron a la embajada de Estados Unidos en Moscú y, al parecer, mañana volarán a alguna ciudad europea, donde –camino a Washington– podrían reunirse con Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania, quien esta noche anticipó que “espera señales” de los estadunidenses sobre su visita a Moscú.

Sobre lo que trascendió la víspera en Florida, respecto a la falta de avances entre Washington y Kiev en temas claves como la cuestión territorial y las garantías de seguridad que reclama Ucrania, muchos analistas –basados en lo dicho de modo reiterado por Putin y otros funcionarios rusos– ven probable que el jefe del Kremlin haya insistido, ante Witkoff y Kushner, en reconocer como única plataforma válida para negociar el proyecto inicial de Trump de 28 puntos, con las modificaciones que sugiere Moscú.

Terreno bélico

Previo a recibir a Witkoff y Kushner, Putin volvió a enfundarse el uniforme verde olivo de comandante en jefe del ejército ruso para visitar el centro de mando unificado de la llamada operación militar especial el 30 de noviembre, según informó el Kremlin sobre las 22:30 horas de anoche (lunes), cuando estaba a punto de despegar el avión que traería a Moscú a los emisarios estadunidenses.

La repentina aparición de Putin, rodeado de sus generales, buscó un doble propósito, en opinión de politólogos que siguen los movimientos del titular del Kremlin. Por un lado, remarcar que Rusia –a pesar de estar de palabra interesada en alcanzar una solución negociada– tiene que preparar a su ejército para enfrentar con todo lo necesario la campaña de invierno en el frente ucranio y, por el otro, anunciar el enésimo éxito militar –la toma de Pokrovsk y Kupiansk, que reportó de nuevo el general Valeri Guerasimov, jefe del estado mayor, y que las autoridades de Kiev volvieron a negar– acorde con la tesis de Putin de que si Zelensky no acepta las exigencias rusas, tarde o temprano, conseguirá sus metas por la vía militar.