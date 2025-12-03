Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 27

En la Conferencia de Entendimiento de China 2025 que culminó ayer, se destacó como uno de sus principales objetivos que los mil 400 millones de habitantes del gigante asiático sigan gestionando eficazmente sus propios asuntos.

Como prioridad, acordaron comprender las Recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China para la Formulación del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, de acuerdo con el portal chino Global Times desde Guangzhou

Zheng Bijian, presidente fundador del Instituto de Innovación y Estrategia de Desarrollo de China, también conocido por acuñar el término “ascenso pacífico” de China, destacó que igualmente se requiere entender las cuatro iniciativas globales propuestas por China, incluida la iniciativa de gobernanza global.

En cuanto al quinceavo plan quinquenal del país, Zheng afirmó que se trata de planificar de forma más consciente el desarrollo nacional en el contexto global y afianzar la iniciativa estratégica en un contexto de feroz competencia internacional.

Asimismo, destacó que el desarrollo es la clave para resolver todos los problemas de China.

Li Cheng, profesor de ciencias políticas y director fundador del Centro sobre China Contemporánea y el Mundo de la Universidad de Hong Kong, señaló que China se está consolidando rápidamente como un foco mundial de innovación científica y tecnológica.

A partir de ello, mencionó que han surgido numerosas ciudades impulsadas por la tecnología en todo el país. Más allá de las potencias tradicionales de Pekín, Shanghái, Shenzhen y Cantón, ciudades como Hangzhou, Suzhou y Nanjing también son extremadamente dinámicas.

Li Cheng añadió que la educación y el talento desempeñan un papel fundamental y estratégico. “Hoy día, una cuarta parte de los ingenieros del mundo vive en China, ocho veces más que en Estados Unidos”.