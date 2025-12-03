El gigante asiático se consolida como un foco mundial de innovación científica
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 27
En la Conferencia de Entendimiento de China 2025 que culminó ayer, se destacó como uno de sus principales objetivos que los mil 400 millones de habitantes del gigante asiático sigan gestionando eficazmente sus propios asuntos.
Como prioridad, acordaron comprender las Recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China para la Formulación del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, de acuerdo con el portal chino Global Times desde Guangzhou
Zheng Bijian, presidente fundador del Instituto de Innovación y Estrategia de Desarrollo de China, también conocido por acuñar el término “ascenso pacífico” de China, destacó que igualmente se requiere entender las cuatro iniciativas globales propuestas por China, incluida la iniciativa de gobernanza global.
En cuanto al quinceavo plan quinquenal del país, Zheng afirmó que se trata de planificar de forma más consciente el desarrollo nacional en el contexto global y afianzar la iniciativa estratégica en un contexto de feroz competencia internacional.
Asimismo, destacó que el desarrollo es la clave para resolver todos los problemas de China.
Li Cheng, profesor de ciencias políticas y director fundador del Centro sobre China Contemporánea y el Mundo de la Universidad de Hong Kong, señaló que China se está consolidando rápidamente como un foco mundial de innovación científica y tecnológica.
A partir de ello, mencionó que han surgido numerosas ciudades impulsadas por la tecnología en todo el país. Más allá de las potencias tradicionales de Pekín, Shanghái, Shenzhen y Cantón, ciudades como Hangzhou, Suzhou y Nanjing también son extremadamente dinámicas.
Li Cheng añadió que la educación y el talento desempeñan un papel fundamental y estratégico. “Hoy día, una cuarta parte de los ingenieros del mundo vive en China, ocho veces más que en Estados Unidos”.
En una entrevista con Li Aixin, del Global Times, el inversor alemán Peter Jungen, presidente de Peter Jungen Holding GmbH, compartió otro detalle: “Si se observan las páginas del registro de patentes, China es el primer lugar del mundo en cuanto a número de patentes registradas. Esta cifra es más del doble que la de Estados Unidos”.
Otro aspecto destacable del XV plan quinquenal de China es el compromiso del país con la apertura. Como afirmó Zheng en su discurso: “En términos de base de desarrollo y fortalezas, China es el único país del mundo que posee todas las categorías industriales enumeradas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas, y disfruta de la ventaja de un enorme mercado interno”.
Ventajas de mercado
Al compartir su perspectiva, Zafar Uddin Mahmood, ex enviado especial para el Corredor Económico China-Pakistán ofreció tres ejemplos al Global Times. En primer lugar, más de 140 países y regiones del mundo se han beneficiado de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China de una forma u otra.
En segundo lugar, como la segunda economía más grande del mundo, “difícilmente puede haber una persona en el planeta que no use un producto chino de una forma u otra, ya sean teléfonos, ropa, gafas... cada persona en este mundo, rica o pobre, tiene acceso a productos chinos asequibles”; y en tercer lugar, “ahora tenemos cuatro iniciativas globales, que reflejan el deseo y el compromiso de China con el bienestar de toda la humanidad global”.