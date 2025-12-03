▲ La Conferencia de Entendimiento de China se celebró del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Foto Jessica Xantomila

Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 27

Guangzhou. A más de 70 años de su fundación como República Popular China (1949), el progreso hacia la modernización socialista del gigante asiático es innegable, coincidieron políticos, expertos y académicos que se dieron cita en la Conferencia de Entendimiento del país. Este foro, que se inauguró esta semana, mostró al mundo sus éxitos y siguientes objetivos, entre ellos, alcanzar una esperanza de vida de 80 años para sus mil 400 millones de habitantes; mantener la erradicación de la pobreza extrema y afianzar sus sistemas de salud.

Asimismo, seguir impulsando las energías renovables, consolidar su desarrollo científico-tecnológico y reafirmar su apertura hacia el mundo.

En la Conferencia, que se realizó del 30 de noviembre al 2 de diciembre en el Centro Internacional de Congresos y al que asistieron alrededor de 800 participantes de diversos países, funcionarios del Partido Comunista de China (PCC) subrayaron que a través de los planes quinquenales el país ha completado la construcción “de una sociedad modestamente acomodada” y ha iniciado una nueva etapa en la edificación de una nación moderna.

El crecimiento del agregado económico pasó de 7.3 billones de dólares en 2012 a unos 19.8 billones que se esperan para 2025, afirmaron.

Li Shulei, jefe del departamento de publicidad del Comité Central del PCC, apuntó que durante muchos años la contribución al crecimiento global se ha mantenido en torno a 30 por ciento, por lo que en el quinceavo plan quinquenal, que será aprobado por la Asamblea Popular Nacional (órgano supremo del poder estatal) en marzo de 2026, sostendrá un aumento razonable de su volumen económico.

En lo relativo a la ecología, señaló que en los últimos 10 años la cadena de suministro de energía renovable de China ha contribuido a que el costo promedio de generación de energía eólica y fotovoltaica a nivel mundial disminuya en más de 60 por ciento y 80 por ciento,respectivamente.

“El avance hacia la modernización y la prosperidad común para mil 400 millones de personas de China constituye una contribución de enorme relevancia para la humanidad y un hecho sin precedente en la historia de desarrollo humano”, enfatizó.