Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 26
Frente al cerrado resultado de las elecciones presidenciales en Honduras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por esperar al final del conteo para presentar una postura.
En su conferencia de prensa matutina, cuando se reportaba aún en “empate técnico” en los comicios, la jefa del Ejecutivo federal expresó: “Nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que sólo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia: el poder del pueblo. Entonces, nuestro llamado siempre es a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo y ya poder tomar una posición”.
Uno de los asistentes a la mañanera le mencionó a la presidenta que uno de los observadores electorales que se encuentra en ese país es Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Enseguida, la mandataria se refirió al priísta “el especialista en fraudes electorales, bueno, uno de los especialistas”.
Luego de los comicios del domingo, el empresario Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadunidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla mantienen una cerrada diferencia en las votaciones.