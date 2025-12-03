Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 26

Frente al cerrado resultado de las elecciones presidenciales en Honduras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por esperar al final del conteo para presentar una postura.

En su conferencia de prensa matutina, cuando se reportaba aún en “empate técnico” en los comicios, la jefa del Ejecutivo federal expresó: “Nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que sólo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia: el poder del pueblo. Entonces, nuestro llamado siempre es a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo y ya poder tomar una posición”.