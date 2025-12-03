Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 26
Deir Al Balah. Israel continuó sus ataques contra Palestina. Al menos dos personas fueron asesinadas ayer en la franja de Gaza y otros dos adolescentes en Cisjordania reocupada, mientras Tel Aviv recibió los “restos” que podrían pertenecer a un rehén, que entregó Hamas a través de la Cruz Roja.
Fuentes del hospital baptista Al Ahli detallaron que un palestino fue tiroteado en el barrio Zeitun, en la ciudad de Gaza.
El diario palestino Filastin indicó que el segundo fallecido fue el fotoperiodista Mahmoud Wadi abatido por un dron israelí en el centro de Jan Yunis. Añadió que los asesinatos continúan a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo entre Hamas e Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.
Siete semanas después del alto el fuego, los trabajadores de la salud en Gaza denunciaron que todavía enfrentan una escasez crítica de fármacos y equipos médicos en el enclave. Más de la mitad de los medicamentos esenciales y dos tercios de otros suministros médicos están agotados.
Dos adolescentes palestinos fallecieron en acontecimientos separados en Cisjordania reocupada después de que el ejército israelí afirmó que llevaron a cabo ataques con coches y apuñalamientos, informó Al Jazeera.
Paralelamente, las Fuerzas de Defensa de Israel y colonos atacaron propiedades palestinas en Cisjordania, donde demolieron dos apartamentos en la aldea de al-Walaja, al oeste de Belén y atacaron la aldea de Burka al noroeste de Nablus.
La Sociedad de Prisioneros Palestinos reportó casi 21 mil palestinos arrestados desde octubre de 2023 en Cisjordania y Jerusalén ocupadas, además de miles en Gaza.
Hamas entrega restos de rehén
En tanto, la policía israelí aseveró ayer que recibió los presuntos restos de uno de los dos últimos rehenes fallecidos en la franja de Gaza y que fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense para su identificación.
La oficina del primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, indicó previamente que Israel recibió los restos de un rehén fallecido, a través de la Cruz Roja, y que al completarse el proceso de identificación se notificaría a su familia.
La oficina del premier no precisó si los restos corresponden a uno de los dos últimos rehenes que permanecen en Gaza –el israelí Ran Gvili o el tailandés–, pero indicó que las autoridades estaban en “contacto continuo” con sus familias.