▲ Parejas palestinas participan en una ceremonia nupcial multitudinaria, ayer, en la ciudad de Hamad, en la franja de Gaza. Foto Ap

Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 26

Deir Al Balah. Israel continuó sus ataques contra Palestina. Al menos dos personas fueron asesinadas ayer en la franja de Gaza y otros dos adolescentes en Cisjordania reocupada, mientras Tel Aviv recibió los “restos” que podrían pertenecer a un rehén, que entregó Hamas a través de la Cruz Roja.

Fuentes del hospital baptista Al Ahli detallaron que un palestino fue tiroteado en el barrio Zeitun, en la ciudad de Gaza.

El diario palestino Filastin indicó que el segundo fallecido fue el fotoperiodista Mahmoud Wadi abatido por un dron israelí en el centro de Jan Yunis. Añadió que los asesinatos continúan a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo entre Hamas e Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Siete semanas después del alto el fuego, los trabajadores de la salud en Gaza denunciaron que todavía enfrentan una escasez crítica de fármacos y equipos médicos en el enclave. Más de la mitad de los medicamentos esenciales y dos tercios de otros suministros médicos están agotados.

Dos adolescentes palestinos fallecieron en acontecimientos separados en Cisjordania reocupada después de que el ejército israelí afirmó que llevaron a cabo ataques con coches y apuñalamientos, informó Al Jazeera.