▲ Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, cumplía una condena de 45 años, acusado de conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína. Foto Afp

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 26

Tegucigalpa. El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó ayer una leve ventaja sobre el empresario Nasry Tito Asfura, candidato apoyado por el presidente Donald Trump al reanudarse el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras, bajo amenazas del mandatario estadunidense, quien indultó al ex gobernante Juan Orlando Hernández.

Tras contabilizar las boletas de 62 por ciento de los centros de votación, Nasralla tenía 39.94 por ciento de las preferencias frente a 39.83 por ciento de Asfura.

Alrededor de unos 2 mil votos separan a los dos candidatos conservadores. Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), se ubicaba en el tercer puesto con 19.17 por ciento de los votos.

La actualización de resultados se presentó después de que el Consejo Nacional Electoral informó que el sitio web que se estableció para compartir los resultados de la votación experimentó “problemas técnicos” que causaron su caída.

Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel por conspirar para traficar al menos 400 toneladas de cocaína Estados Unidos, salió de una prisión de Virginia tras recibir el indulto de Trump, informó su esposa Ana García de Hernández, en esta capital.