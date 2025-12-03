Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 25

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reviró ayer a su homólogo estadunidense, Donald Trump, y exigió que “no amenace a nuestra patria porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, esto luego de que el magnate advirtió que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser blanco de una ofensiva.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que logramos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, aseveró Petro en un mensaje en su cuenta X.

“Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, enfatizó.

“Sin misiles he derruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruye una instalación cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía”, insistió.

Horas antes, al ser interrogado sobre la cocaína procedente de Colombia, Trump advirtió que “cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndola en nuestro país está sujeto a ser atacado”.

Washington y Bogotá, el mayor productor de cocaína del mundo, han sostenidos varios desencuentros desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El mandatario colombiano es un severo crítico de la política migratoria estadunidense, del despliegue militar del Pentágono en el Caribe y los ataques letales a embarcaciones bajo el argumento, sin aportar pruebas, de que transportaban droga hacia su país, los cuales ha calificado de “asesinatos”.