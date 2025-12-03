Sin misiles hemos destruido 18 mil 400 laboratorios de cocaína, asevera
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 25
Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reviró ayer a su homólogo estadunidense, Donald Trump, y exigió que “no amenace a nuestra patria porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, esto luego de que el magnate advirtió que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser blanco de una ofensiva.
“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que logramos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, aseveró Petro en un mensaje en su cuenta X.
“Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, enfatizó.
“Sin misiles he derruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruye una instalación cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía”, insistió.
Horas antes, al ser interrogado sobre la cocaína procedente de Colombia, Trump advirtió que “cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndola en nuestro país está sujeto a ser atacado”.
Washington y Bogotá, el mayor productor de cocaína del mundo, han sostenidos varios desencuentros desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
El mandatario colombiano es un severo crítico de la política migratoria estadunidense, del despliegue militar del Pentágono en el Caribe y los ataques letales a embarcaciones bajo el argumento, sin aportar pruebas, de que transportaban droga hacia su país, los cuales ha calificado de “asesinatos”.
El presidente estadunidense, por otro lado, acusó al gobierno colombiano, también sin presentar evidencia, de no mostrar suficientes resultados en la lucha antidrogas y retiró la certificación al país sudamericano en esa materia por primera vez en tres décadas. Además calificó a Petro de narcotraficante, le retiró la visa y lo sancionó a él y a dos de sus familiares.
El Vaticano rechaza escalada militar
El papa León XIV se pronunció contra una acción armada contra Venezuela y llamó a la administración Trump a no intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro mediante la fuerza militar.
Robert Francis Prevost, el primer Papa estadunidense y naturalizado peruano, afirmó que sería mejor intentar el “diálogo o imponer presión económica” sobre Caracas si Washington quiere que “haya un cambio”.
Brasilia y Washington estrechan cooperación
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Trump en la que aseguraron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado internacional, informó la oficina del mandatario sudamericano.
El magnate aseguró que fue una “gran conversación” en la que también abordaron los aranceles y sanciones impuestas por Washington a Brasilia.
“Me cae bien”, señaló el presidente estadunidense. También “resaltó su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas”.
La llamada entre los jefes de Estado duró 40 minutos.