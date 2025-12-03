▲ El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (centro) arriba al órgano legislativo, que aprobó ayer un acuerdo unánime en repudio a la venta de la empresa de la petrolera estatal dictada por un tribunal estadunidense. Foto Ap

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 25

Caracas. El gobierno de Venezuela rechazó ayer el procedimiento judicial ejecutado en un juzgado de Estados Unidos que terminó el lunes en la “venta forzosa” de la petrolera Citgo, empresa estatal del país su-damericano con sede en la potencia. Caracas denunció que el hecho constituye “un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadunidense mediante un procedimiento fraudulento”.

Citgo es la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa de refinación, transporte y comercialización de crudo con tres grandes refinerías y miles de estaciones de servicio, considerada el activo externo más valioso de la nación bolivariana y propiedad indirecta del Estado a través de PDV Holding y Citgo Holding.

El proceso judicial en Estados Unidos se originó por demandas de acreedores, como la minera canadiense Crystallex, que reclamaron indemnizaciones por expropiaciones en Venezuela.

Tras varias rondas de debate, el juez de Delaware aprobó una “venta forzosa” de esas acciones para repartir el producto de la subasta entre múltiples acreedores.

El gobierno de Caracas denunció en un comunicado que estas acciones fueron facilitadas por venezolanos que tomaron control de facto de la empresa cuando, durante el primer gobierno de Donald Trump, Washington desconoció al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y en su lugar le dio reconocimiento a Juan Guaidó y su supuesto “gobierno interino”.

Venezuela reiteró que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo y que “seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo respondan ante la justicia”.