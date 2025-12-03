Caracas asegura que no reconocerá la “venta forzosa” de su empresa Citgo, con un valor de 12 mil mdd
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 25
Caracas. El gobierno de Venezuela rechazó ayer el procedimiento judicial ejecutado en un juzgado de Estados Unidos que terminó el lunes en la “venta forzosa” de la petrolera Citgo, empresa estatal del país su-damericano con sede en la potencia. Caracas denunció que el hecho constituye “un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadunidense mediante un procedimiento fraudulento”.
Citgo es la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa de refinación, transporte y comercialización de crudo con tres grandes refinerías y miles de estaciones de servicio, considerada el activo externo más valioso de la nación bolivariana y propiedad indirecta del Estado a través de PDV Holding y Citgo Holding.
El proceso judicial en Estados Unidos se originó por demandas de acreedores, como la minera canadiense Crystallex, que reclamaron indemnizaciones por expropiaciones en Venezuela.
Tras varias rondas de debate, el juez de Delaware aprobó una “venta forzosa” de esas acciones para repartir el producto de la subasta entre múltiples acreedores.
El gobierno de Caracas denunció en un comunicado que estas acciones fueron facilitadas por venezolanos que tomaron control de facto de la empresa cuando, durante el primer gobierno de Donald Trump, Washington desconoció al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y en su lugar le dio reconocimiento a Juan Guaidó y su supuesto “gobierno interino”.
Venezuela reiteró que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo y que “seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo respondan ante la justicia”.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez expuso que desde 2019, cuando fue tomada, Citgo generó aproximadamente entre 4 mil y 5 mil millones de dólares cada año, por lo que Venezuela no sólo pierde los 12 mil millones de dólares que vale la compañía, sino que hay un dividendo acumulado de 24 mil millones de dólares. “¿Qué han hecho con ese dinero?, lo han robado”, acusó.
La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad un acuerdo “en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por el gobierno estadunidense y sectores de la derecha fascista nacional”.
Se reanudan los vuelos con migrantes
El Ministerio de Transporte informó que la autoridad aeronáutica de Venezuela recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes. En respuesta, Maduro autorizó, según un comunicado publicado en redes sociales, el ingreso al espacio aéreo del país sudamericano de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines LLC para que aterricen en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal aeródromo venezolano.
Desde febrero han llegado casi 100 vuelos con migrantes venezolanos deportados por Washington.
Cuando el sábado pasado el presidente estadunidense instó a considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado, Caracas respondió que Washington había entonces suspendido unilateralmente los vuelos de repatriación. Parece que la administración Trump decidió bloquear el tráfico aéreo de Venezuela, en medio de sus amenazas de atacar territorio venezolano, pero esto no aplica para los vuelos estadunidenses que dicha gestión considera convenientes.