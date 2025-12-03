Reivindican ideario y legado del profesor Lucio Cabañas Barrientos a 51 años de su fallecimiento
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 31
Toyac de Alvarez, Gro., Al cumplirse 51 años de la muerte del profesor y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, miembros de organizaciones sociales, no gubernamentales y ex guerrilleros rindieron ayer un homenaje reivindicando su ideario y el legado del fundador del Partido de los Pobres.
Exigieron al gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, que ofrezca una disculpa pública por el homenaje que le hizo al ex gobernador priísta Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981), con motivo del aniversario de su natalicio, y a quien acusaron de torturar, asesinar y desaparecer a cientos de personas en municipios de la Costa Grande.
A partir de las 10 horas, al grito de “¡Maestro Cabañas, el pueblo ya te extraña!”, los contingentes marcharon de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero al monumento al guerrillero, ubicado en el zócalo de Atoyac de Álvarez.
La manifestación estuvo encabezada por la Organización Campesina de la Sierra del Sur y las Coordinadoras Nacional de Trabajadores de la Educación y la Estatal de Guerrero (Ceteg).
Participaron los ex guerrilleros Eloy Cisneros Guillén, Nicomedez Fuentes, Efrén Cortés y Guillermo Sotelo Raviela, así como líderes sociales y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Lucio Cabañas cayó en combate con el Ejército Mexicano el 2 de diciembre de 1974 en El Otatal, municipio de Tecpan de Galeana.
Su hija Micaela Cabañas leyó un manifiesto que resumió las demandas y el sentir de las organizaciones civiles:
Esperanza de justicia
“Esta fecha nos convoca a mantener viva su memoria y honrarla a través de la resistencia popular; los compañeros caídos en el Otatal no han muerto, viven en cada acto de dignidad con la esperanza de justicia”, enfatizó.
Recordó que Lucio Cabañas “tomó las armas porque las condiciones de vida en los pueblos eran insoportables, porque el Estado respondía con balas a cada demanda de justicia.”
Los activistas consideraron el homenaje a Rubén Figueroa como una “afrenta a la dignidad” de las cientos de familias que aún buscan a sus desaparecidos y a las víctimas del "terrorismo de Estado".
Al final del acto, demandaron la realización de un acto oficial de disculpa pública del gobierno estatal por el agravio a los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y al pueblo de Guerrero.
También pidieron la destitución inmediata de la secretaria de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, y retirar el nombre de los violadores de derechos humanos de calles, avenidas y parques de la entidad.
Asimismo, la creación de un mecanismo especial que investigue y fiscalice los crímenes de Estado no sólo de la etapa de la guerra sucia sino hasta el año 2018.
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Tita Radilla, invitó a los asistentes a no cesar en la lucha por la presentación de los desaparecidos en el país.