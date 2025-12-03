Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 31

Toyac de Alvarez, Gro., Al cumplirse 51 años de la muerte del profesor y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, miembros de organizaciones sociales, no gubernamentales y ex guerrilleros rindieron ayer un homenaje reivindicando su ideario y el legado del fundador del Partido de los Pobres.

Exigieron al gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, que ofrezca una disculpa pública por el homenaje que le hizo al ex gobernador priísta Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981), con motivo del aniversario de su natalicio, y a quien acusaron de torturar, asesinar y desaparecer a cientos de personas en municipios de la Costa Grande.

A partir de las 10 horas, al grito de “¡Maestro Cabañas, el pueblo ya te extraña!”, los contingentes marcharon de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero al monumento al guerrillero, ubicado en el zócalo de Atoyac de Álvarez.

La manifestación estuvo encabezada por la Organización Campesina de la Sierra del Sur y las Coordinadoras Nacional de Trabajadores de la Educación y la Estatal de Guerrero (Ceteg).

Participaron los ex guerrilleros Eloy Cisneros Guillén, Nicomedez Fuentes, Efrén Cortés y Guillermo Sotelo Raviela, así como líderes sociales y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Lucio Cabañas cayó en combate con el Ejército Mexicano el 2 de diciembre de 1974 en El Otatal, municipio de Tecpan de Galeana.

Su hija Micaela Cabañas leyó un manifiesto que resumió las demandas y el sentir de las organizaciones civiles: