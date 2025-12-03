Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 30
Toluca, Méx., El grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense postergó la discusión, análisis y eventual aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para aumentar de 62 a 65 años la edad de jubilación, propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues los legisladores consideraron que no era un momento para hacer esa modificación.
El planteamiento de abortar la iniciativa fue externado por los diputados guindas en la primera reunión de trabajo que sostuvieron con el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Óscar Flores, para analizar las iniciativas que conforman el paquete fiscal 2026.
Francisco Vázquez, coordinador de Morena, declaró que este asunto requiere de un análisis mucho más profundo, y lo mejor será iniciar la construcción de una verdadera reforma integral a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, donde se tome en cuenta a todos los involucrados, como sindicatos y burócratas, estatales y municipales.
“Lo que queremos es ayudar al Issemym (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios), pero sin perjudicar a los derechohabientes. Lo mejor es elaborar una ley completa, que esté estudiada y respaldada por todos los involucrados”, precisó.
En los últimos años, desde el sexenio del priísta Alfredo del Mazo se ha planteado la necesidad de hacer una reforma a dicha ley para darle viabilidad financiera al Issemym, pues este instituto ya operaba con números rojos.
En campaña, Delfina Gómez prometió que durante su gestión se haría lo necesario para rescatar al instituto y garantizar las pensiones.
Este año se destinaron más de 26 mil millones de pesos para los pagos de los ex servidores públicos.
El argumento del gobierno estatal para elevar la edad de la jubilación era que los pensionados en los últimos 25 años aumentaron más de 500 por ciento; en 2000 eran 14 mil 298 pensionados y en septiembre de 2025 sumaban 92 mil 530.