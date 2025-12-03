Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 30

Toluca, Méx., El grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense postergó la discusión, análisis y eventual aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para aumentar de 62 a 65 años la edad de jubilación, propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues los legisladores consideraron que no era un momento para hacer esa modificación.

El planteamiento de abortar la iniciativa fue externado por los diputados guindas en la primera reunión de trabajo que sostuvieron con el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Óscar Flores, para analizar las iniciativas que conforman el paquete fiscal 2026.

Francisco Vázquez, coordinador de Morena, declaró que este asunto requiere de un análisis mucho más profundo, y lo mejor será iniciar la construcción de una verdadera reforma integral a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, donde se tome en cuenta a todos los involucrados, como sindicatos y burócratas, estatales y municipales.