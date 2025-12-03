Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 30

Ecatepec, Méx., El gobierno de Ecatepec informó que ha presentado 137 denuncias en la contraloría del Congreso y la fiscalía mexiquense contra funcionarios de la pasada administración por malversación de más de 547 millones de pesos, detectados en diversas anomalías financieras en el ayuntamiento, DIF municipal y el organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ecatepec.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss explicó que se han practicado 11 auditorías externas de los tres últimos años de la administración del entonces morenista Fernando Vilchis Contreras (actual diputado de Partido del Trabajo) y se han encontrado múltiples irregularidades financieras, como sobreprecio de materiales para obras, insumos y alimentos, según consta en las facturas que dejaron.

Corrupción, privilegios y sobreprecios

En conferencia de prensa, detalló que este año su gobierno ahorro 547 millones 415 mil 892 pesos, 10 por ciento del presupuesto municipal total, que en la administración pasada terminaron en fugas, privilegios, sobreprecios y corrupción.

Por su parte, la directora del DIF, Edith Muñoz Jurado, detalló que se halló sobreprecio en alimentos, una bolsa de leche Alpura en polvo fue facturada en 5 mil 122, cuando actualmente su costo es de 184 pesos, es decir le subieron 2 mil 784 pesos.