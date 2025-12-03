Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 30
Ecatepec, Méx., El gobierno de Ecatepec informó que ha presentado 137 denuncias en la contraloría del Congreso y la fiscalía mexiquense contra funcionarios de la pasada administración por malversación de más de 547 millones de pesos, detectados en diversas anomalías financieras en el ayuntamiento, DIF municipal y el organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ecatepec.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss explicó que se han practicado 11 auditorías externas de los tres últimos años de la administración del entonces morenista Fernando Vilchis Contreras (actual diputado de Partido del Trabajo) y se han encontrado múltiples irregularidades financieras, como sobreprecio de materiales para obras, insumos y alimentos, según consta en las facturas que dejaron.
Corrupción, privilegios y sobreprecios
En conferencia de prensa, detalló que este año su gobierno ahorro 547 millones 415 mil 892 pesos, 10 por ciento del presupuesto municipal total, que en la administración pasada terminaron en fugas, privilegios, sobreprecios y corrupción.
Por su parte, la directora del DIF, Edith Muñoz Jurado, detalló que se halló sobreprecio en alimentos, una bolsa de leche Alpura en polvo fue facturada en 5 mil 122, cuando actualmente su costo es de 184 pesos, es decir le subieron 2 mil 784 pesos.
Un kilo de cebolla fue facturado en 130 pesos, cuando el ayuntamiento actualmente la adquiere en 12.5 pesos; un kilo de calabaza en 220 pesos, cuando el costo es de 25 pesos. Un kilo de jitomate a 150 pesos cuando su costo actual es de 18.75 pesos; un bolillo en seis pesos la pieza cuando vale 3.50, además de un kilo de jamón en 770 pesos, y su costo es de 207 pesos; entre otros productos.
También se encontraron irregularidades en la partida 2611 correspondiente al rubro de combustible, lubricantes y aditivos, que en 2024 se tuvo un gasto de 272 millones 384 mil 193.98 pesos; pero en comparación con 2025 sólo se gastaron 186 millones 456 mil 605 pesos, lo que equivale a 85 millones de pesos menos, así lo dio a conocer Alejandro Hernández Aguilar, tesorero municipal.
Asimismo, en arrendamientos de vehículos facturaron 375 millones 503 mil pesos y de maquinaria y equipo por 62 millones 681 mil pesos.
Azucena Cisneros sostuvo que antes Ecatepec lo rentaba todo, maquinaria, grúas retroexcavadoras, patrullas y hasta cámaras, muchas veces a sobreprecio.