Chilpancingo, Gro., Organizaciones y productores de mezcal, así como magueyeros de comunidades ubicadas en la región Montaña Baja de Guerrero, exigieron a los tres niveles de gobierno implementar programas de apoyo que detonen la economía del sector, y que además generen empleos entre los jóvenes para reducir la migración y la violencia que ocurre en esa zona desde hace más de 15 años.

Al respecto, Emiliano Cerros Nava, presidente de la marca colectiva Mezcal Sanzekan, al igual que el ex presidente de la organización Sanzekan Tinemi, Rogelio Alquisiras Burgos, dieron a conocer la falta de apoyo, y los beneficios que resultarían si el gobierno del estado y la Federación impulsaran a la cadena maguey mezcal.

Ambos recordaron que Guerrero tiene casi 32 años produciendo mezcal, aunque Michoacán lleva cerca de ocho haciendo mezcales certificados, lo mismo que Puebla.

Emiliano Cerros pidió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal, y a la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que conozcan a la organización comunitaria en la cadena maguey mezcal, que permitiría competir en la producción a nivel nacional, tomando en cuenta que hay productores que siguen la tradición de sus ancestros para elaborar la bebida, pero requieren apoyos desde el cultivo de las plantas, la producción y la comercialización.

A su vez, Rogelio Alquisiras consideró que el campo vive una crisis de falta de apoyos; de políticas públicas y de fomentos para la producción y comercialización; lo mismo sucede con el maíz, el café, el coco, las cadenas principales del campo guerrerense, que padecen de una política pública de verdadero fomento agrícola.