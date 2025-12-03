Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 29

Mazatlán, Sin., El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, se quejó de que las tiendas del Bienestar –antes Diconsa o Conasupo– no han sido surtidas en 12 poblados serranos del municipio de El Rosario, por lo que existe una falta de alimentos.

Urgió a los responsables de Alimentación para el Bienestar y a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) envíen productos básicos y dijo que si los servidores públicos federales tienen miedo de acudir a esa región –por la inseguridad–, su administración implementará un operativo especial de acompañamiento. Comentó que esta medida ya se toma con docentes, para que lleguen a las escuelas.

Dijo que presentó una solicitud a María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, para que atienda a los poblados que se ubican en el camino de la presa Santa María porque carecen de alimentos.