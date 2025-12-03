Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 29
Mazatlán, Sin., El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, se quejó de que las tiendas del Bienestar –antes Diconsa o Conasupo– no han sido surtidas en 12 poblados serranos del municipio de El Rosario, por lo que existe una falta de alimentos.
Urgió a los responsables de Alimentación para el Bienestar y a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) envíen productos básicos y dijo que si los servidores públicos federales tienen miedo de acudir a esa región –por la inseguridad–, su administración implementará un operativo especial de acompañamiento. Comentó que esta medida ya se toma con docentes, para que lleguen a las escuelas.
Dijo que presentó una solicitud a María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, para que atienda a los poblados que se ubican en el camino de la presa Santa María porque carecen de alimentos.
Los habitantes de la sierra han denunciado ataques de los grupos criminales que operan en la zona, por lo que han evitado llegar a la cabecera municipal por miedo a una balacera.
Rocha Moya comentó que familias protestaron recientemente en El Palmarito, municipio de El Rosario, para denunciar esta irregularidad.
“Ellos no piden despensas, quieren que se surtan las tiendas del Bienestar; en este caso, las autoridades municipales no lo hacen porque tienen temor de la violencia y que les pase algo”, subrayó.
Los lugareños han exigido también la instalación de una base militar, seguridad para transitar por los caminos sin ser asaltados y les arrebaten los víveres que adquieren en otros lugares, así como servicios médicos, entre otras demandas.