Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 29

Chetumal, QR., Casi 500 productores cañeros del sur de Quintana Roo bloquearon durante más de 24 horas las instalaciones del ingenio San Rafael de Pucté –ubicado entre los ejidos Pucté y Álvaro Obregón, a 63 kilómetros al sur de Chetumal, cerca de la frontera con Belice–, y levantaron su protesta anoche, luego de llegar a acuerdos con la empresa Beta San Miguel, entre ellos que se otorgará un crédito de 25 pesos por tonelada de la gramínea, con una tasa de interés de 18 por ciento, a más de dos mil agricultores, con un tope hasta de 50 mil pesos por labriego.

El presidente de la Unión Nacional de Productores Cañeros AC (Unpcaac), Benjamín Gutiérrez, indicó que su gremio buscó que el empréstito se les entregara sin intereses, pero al menos logró que quienes ya cobraron un anticipo del crédito recibirán un ajuste retroactivo.

Agregó que el ingenio se comprometió a entregar, a más tardar el próximo 10 de diciembre, vales por 100 kilos de azúcar a cada cultivador beneficiado con el préstamo, y que la Unpcaac solicitó 100 bultos adicionales “para apoyar a los compañeros que por alguna razón no reciban el complemento”.