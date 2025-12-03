▲ Productores formaron una larga fila contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Foto La Jornada de Oriente

Guadalupe de La Luz Degante, Alfredo Valadez y Jesús Estrada

La Jornada de Oriente y corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 29

Productores agrícolas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Zacatecas y Chihuahua se movilizaron ayer, a la expectativa de la discusión del dictamen de la nueva Ley General de Aguas previsto para este miércoles en la Cámara de Diputados.

Los agricultores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, que conforman la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, emprendieron la “Gran Caravana de Tractores por el Agua”, que ayer avanzó con alrededor de 100 tractores sobre la carretera México-Veracruz, luego de salir del municipio veracruzano de Perote, con rumbo al libramiento de Apizaco, Tlaxcala, donde instalaron un plantón. Advirtieron que si la reforma legislativa perjudica al sector primario, hoy se trasladarían hacia las instalaciones de la Cámara baja en la Ciudad de México.

Dirigentes de la organización adelantaron que su primer objetivo será pasar la noche en Apizaco, donde permanecerán “en alerta” antes de decidir avanzar la capital del país.

Comentaron que si bien la noche del lunes sus representantes les recomendaron desactivar la caravana, pues ya fueron incluidos en la mesa de diálogo en la que también participa el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, determinaron continuar con lo programado.

En redes sociales, integrantes de la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax señalaron que cada tractor y cada horticultor que participa en la caravana simboliza “la falta de agua en sus cultivos, decisiones que se toman sin consultar al campo, incertidumbre que mina su trabajo y exigencias legítimas que no han tenido respuesta”.

Agregaron que piden diálogo real con autoridades, “soluciones y no discursos”, así como respeto y certidumbre. “Sin agricultores no hay comida, y sin agua, simplemente no hay campo”, afirmaron.

A su vez, decenas de labriegos, afiliados al Frente Nacional por la Defensa del Campo, se manifestaron ayer en tres de los siete puntos carreteros de Zacatecas donde el lunes realizaron bloqueos. Este martes, muchos productores decidieron retirarse de los sitios donde reclamaron, pero otros pernoctaron al lado de carreteras.