Comienza gran caravana de tractores
Advierten que si la reforma les afecta irán hasta la Cámara de Diputados
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 29
Productores agrícolas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Zacatecas y Chihuahua se movilizaron ayer, a la expectativa de la discusión del dictamen de la nueva Ley General de Aguas previsto para este miércoles en la Cámara de Diputados.
Los agricultores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, que conforman la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, emprendieron la “Gran Caravana de Tractores por el Agua”, que ayer avanzó con alrededor de 100 tractores sobre la carretera México-Veracruz, luego de salir del municipio veracruzano de Perote, con rumbo al libramiento de Apizaco, Tlaxcala, donde instalaron un plantón. Advirtieron que si la reforma legislativa perjudica al sector primario, hoy se trasladarían hacia las instalaciones de la Cámara baja en la Ciudad de México.
Dirigentes de la organización adelantaron que su primer objetivo será pasar la noche en Apizaco, donde permanecerán “en alerta” antes de decidir avanzar la capital del país.
Comentaron que si bien la noche del lunes sus representantes les recomendaron desactivar la caravana, pues ya fueron incluidos en la mesa de diálogo en la que también participa el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, determinaron continuar con lo programado.
En redes sociales, integrantes de la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax señalaron que cada tractor y cada horticultor que participa en la caravana simboliza “la falta de agua en sus cultivos, decisiones que se toman sin consultar al campo, incertidumbre que mina su trabajo y exigencias legítimas que no han tenido respuesta”.
Agregaron que piden diálogo real con autoridades, “soluciones y no discursos”, así como respeto y certidumbre. “Sin agricultores no hay comida, y sin agua, simplemente no hay campo”, afirmaron.
A su vez, decenas de labriegos, afiliados al Frente Nacional por la Defensa del Campo, se manifestaron ayer en tres de los siete puntos carreteros de Zacatecas donde el lunes realizaron bloqueos. Este martes, muchos productores decidieron retirarse de los sitios donde reclamaron, pero otros pernoctaron al lado de carreteras.
Dirigentes como Severiano Zamarrón acordaron no impedir el tráfico vehicular, sino dejar abiertas tres vías federales de alta circulación, colocando sus tractores y maquinaria a orillas de la caseta de peaje de Calera en la autopista Zacatecas-Fresnillo; a un lado de la carretera Zacatecas-Guadalajara, a la altura del entronque a la cabecera de Villanueva, y en la autopista Zacatecas-Saltillo, en el municipio de Villa de Cos.
David Caldera, uno de los voceros de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, expuso que su organización decidió retirarse de los sitios bloqueados el lunes “por los acuerdos que hicimos con funcionarios federales, de oficinas centrales en México”, ya que negociaron problemas específicos que tenían con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua.
Mientras, alrededor de 300 agricultores de municipios de Chihuahua como Galeana, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ascensión, Janos y Ahumada regresaron ayer a los puentes internacionales de Ciudad Juárez, donde amenazaron con bloquear este miércoles con tractores el paso de tráileres, si no los favorece el dictamen de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, y la nueva Ley General de Aguas.
Ayer por la tarde permitieron la circulación normal de camiones, y anunciaron que continuarán en los cruces hasta que se voten las modificaciones legislativas el miércoles en la Cámara de Diputados.
Los reclamos se expresaron en los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta Guadalupe-Tornillo y Córdova de las Américas, así como en la garita Jerónimo-Santa Teresa.
Además, en el distrito de riego 005, con cabecera en Ciudad Delicias, Chihuahua, agricultores bloquearon el paso del tren de carga hacia Ciudad Juárez, a la altura de estación Consuelo, donde exigieron que se retire por completo la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.