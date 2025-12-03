Espectáculos
Netflix presenta oferta para comprar Warner Bros Discovery
Netflix presenta oferta para comprar Warner Bros Discovery
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 9

Washington. Netflix presentó una oferta para comprar Warner Bros Discovery, un negocio que podría transformar el panorama mediático en Estados Unidos, según un reporte.

De acuerdo con Bloomberg, el gigante de streaming se unió a Paramount Skydance y Comcast en una segunda ronda de subasta durante el feriado de Acción de Gracias.

Warner Bros Discovery, empresa matriz de HBO y CNN, se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

Uno de los primeros interesados en comprar Warner fue Paramount, recién adquirida por la familia del fundador de la tecnológica Oracle, Larry Ellison.

Su hijo, David Ellison, productor de cine, y director ejecutivo de Paramount, realizó tres ofertas antes de que el jefe de Warner Bros Discovery, David Zaslav, anunciara el proceso oficial de venta.

Según varios medios, ninguna oferta habría alcanzado hasta la fecha los 30 dólares por acción esperados por Zaslav, quien valoraría su grupo en aproximadamente 74 mil millones de dólares.

El acuerdo incrementaría considerablemente las capacidades de producción de contenido de Netflix y aseguraría activos premium como HBO y los estudios Warner Bros.

En Hollywood han manifestado su preferencia de que Warner no termine en manos de Netflix. A figuras destacadas de la industria les preocupa que la compañía de streaming pueda limitar los estrenos de sus producciones cinematográficas.

