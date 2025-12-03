Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 9

Washington. Netflix presentó una oferta para comprar Warner Bros Discovery, un negocio que podría transformar el panorama mediático en Estados Unidos, según un reporte.

De acuerdo con Bloomberg, el gigante de streaming se unió a Paramount Skydance y Comcast en una segunda ronda de subasta durante el feriado de Acción de Gracias.

Warner Bros Discovery, empresa matriz de HBO y CNN, se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

Uno de los primeros interesados en comprar Warner fue Paramount, recién adquirida por la familia del fundador de la tecnológica Oracle, Larry Ellison.

Su hijo, David Ellison, productor de cine, y director ejecutivo de Paramount, realizó tres ofertas antes de que el jefe de Warner Bros Discovery, David Zaslav, anunciara el proceso oficial de venta.