▲ El Instituto de Cine Británico (BFI, por sus siglas en inglés) anunció que otorgará a Guillermo del Toro su mayor distinción: el BFI Fellowship, en reconocimiento a su carrera en una ceremonia en mayo de 2026. El director, guionista y productor de cine mexicano, de 61 años, ganador de tres Oscares, recibirá el galardón durante la cena anual del presidente del BFI, Jay Hunt, en Londres, en una fecha a determinar. Del Toro, cuya adaptación de Frankenstein se estrenó en cines en “honor” al recibir esta distinción. En la imagen, junto a sus protagonistas de Frankenstein: Oscar Isaac y Jacob Elordi. Foto X de Jacob Elordi