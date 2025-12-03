Cuenta con 2 Grammy Latinos a mejor álbum infantil
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 8
El músico y productor Alejandro Abaroa, desde muy temprana edad comenzó su educación musical, en casa. Su padre introdujo a él y a sus hermanos al estudio cotidiano y orgánico del sonido. Desde muy joven se presentó como parte de La Familia Musical Abaroa, en programas como Siempre en Domingo y Hoy Mismo, experiencia que marcó el inicio de una vida dedicada a la creación y producción musical. Después estudió teatro musical en el Conservatorio de Boston, formación que complementó su sensibilidad artística, además presenció varios certámenes OTI, conoció a “Agustín Lara y a toda esa generación por sus padres y su gusto por Mills Davis, Simon and Garfunkel y Elvis Presley. Pero de niño también oía música en español a Manuela Torres, María Medina y a Imelda Miller”, confiesa a La Jornada.
El tiempo ha pasado y Alejandro Abaroa ha sido parte fundamental de la educación sentimental de los niños mexicanos por su proyecto infantil Danilo & Chapis, una propuesta educativa y musical con impacto digital y comunitario que lo ha llevado obtener dos premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Infantil Latinoamericano, consolidando una nueva etapa dentro de la creación de contenidos para la primera infancia, amén de su incursión en programas como Plaza Sésamo y un sinfín de telenovelas para niños.
En entrevista Abaroa mencionó: “El proyecto que tengo con mi hermana, Danilo & Chapis es totalmente educativo para niños de cero a seis años; estamos a punto de sacar un sencillo inédito de Navidad. Hemos sacado cinco álbumes, de los cuales hemos ganado dos de estos galardones, el más reciente en la anterior entrega, lo que nos llena el corazón”.
Abaroa agregó que “han sido proyectos independientes el de Danilo & Chapis que estamos entregándole a los padres, un plan con el que se pueden apoyar y ayudar a enseñar cuestiones básicas y académicas como contar del uno al 5, las letras ABC, el nombre y orden de los planetas; pero también valores familiares, cuestiones como de lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes, etcétera”.
Explicó sobre el soundtrack Papás por siempre, que reúne los temas capitales de las novelas infantiles: “recuperamos melodías de nostalgia que me tocó producir, toda la parte discográfica de El diario de Daniela, Amigos por siempre, Aventuras en el tiempo, Cómplices al rescate, etcétera, y las implementamos a Papás por siempre. De canciones desde 1998 hasta esta parte y cómo después de 25 años agarran otra dimensión en un mundo musical que es cambiante. De hecho, por ejemplo, en esa época trabajé con Warner Music y BMG Ariola, pero ahora Papás por siempre lo saqué de manera independiente por medio de Alta Fonte y ya está en todas las plataformas para todos los que crecieron con esta música”.