Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 8

El músico y productor Alejandro Abaroa, desde muy temprana edad comenzó su educación musical, en casa. Su padre introdujo a él y a sus hermanos al estudio cotidiano y orgánico del sonido. Desde muy joven se presentó como parte de La Familia Musical Abaroa, en programas como Siempre en Domingo y Hoy Mismo, experiencia que marcó el inicio de una vida dedicada a la creación y producción musical. Después estudió teatro musical en el Conservatorio de Boston, formación que complementó su sensibilidad artística, además presenció varios certámenes OTI, conoció a “Agustín Lara y a toda esa generación por sus padres y su gusto por Mills Davis, Simon and Garfunkel y Elvis Presley. Pero de niño también oía música en español a Manuela Torres, María Medina y a Imelda Miller”, confiesa a La Jornada.

El tiempo ha pasado y Alejandro Abaroa ha sido parte fundamental de la educación sentimental de los niños mexicanos por su proyecto infantil Danilo & Chapis, una propuesta educativa y musical con impacto digital y comunitario que lo ha llevado obtener dos premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Infantil Latinoamericano, consolidando una nueva etapa dentro de la creación de contenidos para la primera infancia, amén de su incursión en programas como Plaza Sésamo y un sinfín de telenovelas para niños.

En entrevista Abaroa mencionó: “El proyecto que tengo con mi hermana, Danilo & Chapis es totalmente educativo para niños de cero a seis años; estamos a punto de sacar un sencillo inédito de Navidad. Hemos sacado cinco álbumes, de los cuales hemos ganado dos de estos galardones, el más reciente en la anterior entrega, lo que nos llena el corazón”.