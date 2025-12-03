▲ “Este video es malvado y repugnante”, escribió la estrella de pop estadunidense. Foto tomada de Facebook

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 8

Washington. La estrella del pop estadunidense Sabrina Carpenter exigió a la Casa Blanca que deje de usar su música, después de que recurrió a una de sus canciones en un video en el que se ve a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo a personas.

El video, compartido por la Casa Blanca en redes sociales, se musicaliza con la canción Juno, de 2024. En él se ve a agentes federales persiguiendo a personas y deteniéndolas mientras los transeúntes graban la actividad con sus teléfonos móviles.

El pie de foto dice: “¿Has probado esto alguna vez? Bye-bye”, en un guiño a la letra de la canción.

“Este video es malvado y repugnante”, escribió Carpenter en X. “No vuelvan a involucrarme a mí o a mi música para beneficiar su agenda inhumana”.

En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: “He aquí un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?”

Carpenter, cantante ganadora de un Grammy, se une a la lista de más de dos decenas de músicos, entre ellos Neil Young y The Rolling Stones, que se han opuesto a que el presidente Donald Trump use su música.

Trump tiene una presencia activa en las redes sociales. Los miembros de su equipo de comunicación suelen publicar videos cortos con canciones populares para ilustrar los esfuerzos del presidente por cumplir sus promesas electorales.

El video del lunes parecía promocionar la agresiva campaña que ha emprendido para reprimir la migración ilegal desde que comenzó su segundo mandato en enero.

Los críticos, incluido el papa León XIV, se han mostrado en desacuerdo con la forma en que el gobierno de Trump ha tratado de llevar a cabo su agenda de inmigración, incluidas las detenciones en los juzgados, en las esquinas de los barrios hispanos y las redadas en los edificios de apartamentos donde viven los sospechosos de estar ilegalmente en Estados Unidos.