“No nos disculparemos por deportar a peligrosos criminales ilegales, asesinos y pedófilos”: Casa Blanca
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 8
Washington. La estrella del pop estadunidense Sabrina Carpenter exigió a la Casa Blanca que deje de usar su música, después de que recurrió a una de sus canciones en un video en el que se ve a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo a personas.
El video, compartido por la Casa Blanca en redes sociales, se musicaliza con la canción Juno, de 2024. En él se ve a agentes federales persiguiendo a personas y deteniéndolas mientras los transeúntes graban la actividad con sus teléfonos móviles.
El pie de foto dice: “¿Has probado esto alguna vez? Bye-bye”, en un guiño a la letra de la canción.
“Este video es malvado y repugnante”, escribió Carpenter en X. “No vuelvan a involucrarme a mí o a mi música para beneficiar su agenda inhumana”.
En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: “He aquí un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?”
Carpenter, cantante ganadora de un Grammy, se une a la lista de más de dos decenas de músicos, entre ellos Neil Young y The Rolling Stones, que se han opuesto a que el presidente Donald Trump use su música.
Trump tiene una presencia activa en las redes sociales. Los miembros de su equipo de comunicación suelen publicar videos cortos con canciones populares para ilustrar los esfuerzos del presidente por cumplir sus promesas electorales.
El video del lunes parecía promocionar la agresiva campaña que ha emprendido para reprimir la migración ilegal desde que comenzó su segundo mandato en enero.
Los críticos, incluido el papa León XIV, se han mostrado en desacuerdo con la forma en que el gobierno de Trump ha tratado de llevar a cabo su agenda de inmigración, incluidas las detenciones en los juzgados, en las esquinas de los barrios hispanos y las redadas en los edificios de apartamentos donde viven los sospechosos de estar ilegalmente en Estados Unidos.
Durante la interpretación de Juno en su reciente gira Short ’n’ Sweet, Carpenter solía “arrestar” a un fan o a una celebridad del público “por ser demasiado atractivos”, en un sketch que incluía esposas rosas de utilería.
Además, en la parte de la canción que dice “Wanna try some freaky positions… Have you ever tried this one?” (en español: “¿Quieres probar posiciones atrevidas…? ¿Alguna vez probaste ésta?”), la cantante adoptaba cada noche una pose distinta que imitaba una posición sexual.
En TikTok, varios usuarios criticaron a la Casa Blanca por burlarse de los arrestos del ICE y por usar la canción sin permiso de Carpenter.
“¿Por qué estamos creando edits de Sabrina Carpenter sobre momentos en los que se destruye la vida de personas?”, escribió alguien en los comentarios. Otra persona agregó: “Esto da vergüenza ajena”.
Otra añadió: “Sólo para que sepan, Sabrina hizo Juno para celebrar a quienes forman familias, no para destrozarlas”.
“TikTok de la Casa Blanca: el maestro supremo de la provocación viral”, comentó otro usuario. Además, alguien más señaló: “Por cierto, Sabrina Carpenter no apoya esto en absoluto”.
Todo ocurre un mes después de que la cantante estadunidense Olivia Rodrigo cuestionara a la administración Trump, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional publicara un video en Instagram con su canción All-American Bitchpara promocionar sus medidas de deportación.
En los comentarios, Rodrigo escribió: “No usen nunca mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”. Sin embargo, el mensaje fue retirado más tarde.