Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 7

Un espectáculo navideño, pero con títeres a gran escala en cámara negra, humor blanco, música original y payasos es el que protagonizará la compañía La Trouppe en el Lunario del Auditorio Nacional, con luces multicolores y música original que va desde la cumbia, el son jalisciense y la salsa.

Con ¡Feliz Navitrouppe!, que tendrá dos funciones el 14 y 21 de diciembre en el recinto adjunto al coloso de Reforma, Sylvia Guevara (Lady Lucas), Marco A. Serna (Toño Canica), Carmen Luna (Noni Pelusas), Pavel Akindag (Pavel), recordarán la magia de la época decembrina y cerrarán con broche de oro 45 años ininterrumpidos de quehacer artístico, que oficialmente cumplen el próximo 8 de diciembre.

El eje del show, contó Noni Pelusas, es cuando Santa Claus encomienda, a través de una carta, a Los Trupos una misión especial: la de transformar la Navidad en una fiesta única al estilo de La Trouppe. “Habrá árboles que cantan, pingüinos que bailan tap y duendes traviesos. Jugamos con sketches como el número donde hay pino, un copo de nieve y nochebuenas, donde todos cantan y se hace esta alegoría de la tradición de poner el arbolito”.

La artista detalló: “también tenemos el rap de pavo, que no quiere que lo cocinemos; pero tampoco aceptan los bacalaos, quienes sugieren mejor que uno coma ensalada. A largo del espectáculo jugamos con los niños con villancicos tradicionales, los cuales va inventando Toño Canica”.

En el repertorio, “hasta Santa Claus tiene una cumbia, porque somos chilangos y nos encantan los ritmos latinos y entonces nos ven bailar a Lady Lucas, Toño Canica, Noni Pelusas y Pavel; incluso aparecen unos pingüinos quienes toman vida para mover el cuerpo al estilo de un tap navideño y en una posada, con piñata de estrella y música de son jalisciense llega finalmente el hombre que todos los niños esperan cada año”.

Tesoro del teatro mexicano

A los personajes liderados por Lady Lucas, Toño Canica, Noni Pelusas y Pavel los acompañan Ricardo Ortizgris en la batería y los duendes interpretados por Lyssette Reyes, Liza Serrano e Indrani Solís, junto con Carmen Partida, Jimena Mendoza, Lourdes Luna y Ernesto Arjona, quienes saturarán el escenario de alegría y ocurrencias para la audiencia de todas edades.