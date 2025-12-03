Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 23
El peso avanzó ayer en un mercado de divisas con movimientos más contenidos después de las recientes caídas del dólar. La moneda mexicana registró una apreciación frente a su similar estadunidense de 0.15 por ciento, a 18.2826 pesos por dólar spot.
El dólar se mostró estable frente al resto de las monedas. La divisa estadunidense no mostró grandes cambios frente a su comportamiento de la sesión del lunes, según el índice DXY, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis monedas internacionales, al registrar una marginal caída de 0.06 por ciento, a 99.290 unidades.
“El peso se benefició del debilitamiento del dólar, mientras los inversionistas asimilaba noticias que refuerzan sus expectativas de una postura más dovish (flexible) por parte de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC. Hacia el overnight, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre 18.25 y 18.35, considerando el comportamiento actual de la paridad, a la espera de conocer el reporte de nóminas de ADP en Estados Unidos y el de inversión fija bruta local este miércoles”, prevé Monex.
Impulso tecnológico
Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) regresaron a las ganancias. El Nasdaq avanzó 0.59 por ciento, a 23 mil 413.67 puntos. El S&P 500 registró un repunte de 0.25 por ciento, colocándose en 6 mil 829.37 enteros.
El sentimiento positivo de esta jornada estuvo impulsado por noticias corporativas de empresas del sector de tecnología, lo que generó un desacople frente a la mayoría de las acciones del mercado, comentó Actinver.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), por su parte, terminó la jornada de ayer con un repunte de 0.42 por ciento, colocándose en 63 mil 820.61 puntos, apoyado por las ganancias de Bimbo, 4.55 por ciento; Cemex, 1.34 por ciento; Femsa, 1.29 por ciento; Volaris, 4.17 por ciento, y Fomento Económico, 5.04 por ciento.
Los precios del petróleo retrocedieron el martes mientras los operadores vigilan las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.
El precio del barril del Brent del Mar del Norte, para entrega en febrero, retrocedió 1.14 por ciento, a 62.45 dólares. Su equivalente estadunidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, perdió 1.15 por ciento, hasta 58.64 dólares por barril.
El bitcóin presenta un rebote de 6 por ciento, para cotizar en 91 mil 535 dólares este martes.