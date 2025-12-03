Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 23

El peso avanzó ayer en un mercado de divisas con movimientos más contenidos después de las recientes caídas del dólar. La moneda mexicana registró una apreciación frente a su similar estadunidense de 0.15 por ciento, a 18.2826 pesos por dólar spot.

El dólar se mostró estable frente al resto de las monedas. La divisa estadunidense no mostró grandes cambios frente a su comportamiento de la sesión del lunes, según el índice DXY, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis monedas internacionales, al registrar una marginal caída de 0.06 por ciento, a 99.290 unidades.

“El peso se benefició del debilitamiento del dólar, mientras los inversionistas asimilaba noticias que refuerzan sus expectativas de una postura más dovish (flexible) por parte de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC. Hacia el overnight, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre 18.25 y 18.35, considerando el comportamiento actual de la paridad, a la espera de conocer el reporte de nóminas de ADP en Estados Unidos y el de inversión fija bruta local este miércoles”, prevé Monex.

Impulso tecnológico

Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) regresaron a las ganancias. El Nasdaq avanzó 0.59 por ciento, a 23 mil 413.67 puntos. El S&P 500 registró un repunte de 0.25 por ciento, colocándose en 6 mil 829.37 enteros.