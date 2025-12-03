Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 23
La Cámara de Diputados recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum dos iniciativas para sustituir el centro de las monedas de 10 pesos, que es de una aleación de cobre, níquel y zinc, por uno de acero y níquel, con objeto de reducir su costo de producción, y sustituir las emisiones conmemorativas de las monedas de 20 pesos, por una con la imagen del Castillo de Kukulkán.
En el caso de las monedas de 20 pesos, la presidenta planteó que se incentivará su mayor uso y circulación, pues estudios del Banco de México comprobaron que “cuando el público llega a tener una moneda de 20 pesos conmemorativa en su poder, prefiere guardarla como ejemplar de colección en lugar de recircularla”.
De igual manera, se documentó que, aunque la mayoría de la población conoce las monedas conmemorativas de 20 pesos, sólo la mitad sabe que rememoran algún evento importante, y 81 por ciento no logró recordar el diseño.
Por lo anterior, se propuso sustituir los actuales motivos temáticos de las monedas de 20 pesos, por la imagen del Castillo de Kukulkán en Chichén Itzá, Yucatán, declarado como patrimonio mundial por la Unesco en 1988.
En cuanto a las monedas de 10 pesos, la iniciativa presidencial hizo ver que la aleación de alpaca plateada utilizada actualmente para producir el centro de las piezas está compuesta de 65 por ciento de cobre, 10 por ciento de níquel y 25 por ciento de zinc.
No obstante, resaltó que el cobre ha aumentado su costo 82 por ciento en los cinco años recientes.
De acuerdo con la propuesta, el centro de las monedas de 10 pesos estará formada por una aleación de acero y un recubrimiento de níquel.
Ambas iniciativas fueron remitidas a la Comisión de Hacienda para su dictamen.