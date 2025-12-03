Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 23

La Cámara de Diputados recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum dos iniciativas para sustituir el centro de las monedas de 10 pesos, que es de una aleación de cobre, níquel y zinc, por uno de acero y níquel, con objeto de reducir su costo de producción, y sustituir las emisiones conmemorativas de las monedas de 20 pesos, por una con la imagen del Castillo de Kukulkán.

En el caso de las monedas de 20 pesos, la presidenta planteó que se incentivará su mayor uso y circulación, pues estudios del Banco de México comprobaron que “cuando el público llega a tener una moneda de 20 pesos conmemorativa en su poder, prefiere guardarla como ejemplar de colección en lugar de recircularla”.

De igual manera, se documentó que, aunque la mayoría de la población conoce las monedas conmemorativas de 20 pesos, sólo la mitad sabe que rememoran algún evento importante, y 81 por ciento no logró recordar el diseño.