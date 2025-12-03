Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 23

La empresa mexicana Esentia Energy Development llegó a despertar al adormecido mercado accionario mexicano, con una de las ofertas públicas iniciales de acciones (OPI) más grande de los últimos ocho años, y con la plena confianza en invertir en México.

Tras la sequía más larga en la historia contemporánea de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de casi ocho años, la empresa enfocada en el desarrollo, operación y gestión de infraestructura de transporte de gas natural en México, protagonizó una de las ofertas más grandes desde 2017.

En el marco del campanazo de Esentia Energy Systems en el piso de remates de la BMV, con motivo de su OPI global, Daniel Bustos, director general de la empresa, explicó que los más de 100 millones de pesos que levantaron del público inversionista tienen el objetivo de destinarlos a incrementar en 50 por ciento el transporte de gas entre 2025 y 2030; asimismo, cuadruplicar las venta de gas a privados de aquí a 2030, escenario en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un cliente importante.

Los planes estarán orientados a atender la creciente demanda energética en regiones estratégicas y de acelerado crecimiento como Querétaro, Guadalajara y el Bajío, así como los principales corredores industriales del norte, centro y occidente del país.

En conferencia de prensa, el director de Esentia Energy reveló que durante el proceso de preparación de la oferta se reunieron con alrededor de 150 inversionistas, los cuales necesitaban confirmar primero que se ve a México como un ganador neto en las peleas comerciales, debido a que tiene el mejor punto de entrada al mercado de Estados Unidos; asimismo, tiene un gran acceso a energía altamente competitiva porque políticamente se está teniendo un sentido común en negociaciones.