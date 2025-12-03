Economía
La economía alemana, “en caída libre”: industriales
Foto
▲ La economía alemana atraviesa la crisis “más profunda de su historia” como república federal, pero el gobierno no está tomando medidas para revertirla, alertó el presidente de la Federación de Industrias Alemanas. La agrupación prevé que este año la producción caerá 2 por ciento, por lo que pidió dar prioridad a la inversión sobre el consumo. En la imagen, un buque atracado en la terminal de Hamburgo, el segundo puerto de contenedores más grande de Europa.Foto Afp, con información de Sputnik
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 22
