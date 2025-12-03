Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 22

Con 329 votos de Morena y sus aliados a favor, el pleno de la Cámara de Diputados confirmó ayer sin debate el nombramiento presidencial de César David Vives Flores como nuevo director de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Previamente, en la mañana, la propuesta de designación de Vives fue avalada en la Comisión de Hacienda. El PAN votó en contra y el PRI se abstuvo.

En esa instancia legisladores de oposición cuestionaron a Vives sobre los niveles de endeudamiento del gobierno, los indicadores socioeconómicos, “por debajo de los de una economía sostenible” y la eficiencia de los subsidios destinados al rescate de Petróleos Mexicanos.

El funcionario respondió que el endeudamiento está en una “senda sostenible, tanto en el mediano como en el largo plazo”, pues equivale a 51.4 por ciento del producto interno bruto, cuando el promedio de los países de América Latina es de alrededor de 55 por ciento y por ello las agencias calificadoras han ratificado el grado de inversión y una de ellas incluso mejoró su perspectiva.