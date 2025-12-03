Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 22

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que sus más de tres años de gestión fueron una etapa decisiva para el sector privado mexicano.

Al presentar su último informe de trabajo, el dirigente del organismo cúpula indicó que al frente del CCE logró la construcción de acuerdos, el fortalecimiento del diálogo público-privado y la proyección internacional de México como un destino confiable para invertir, innovar y crecer.

“El CCE consolidó dos pilares esenciales para hacer valer la fortaleza del sector empresarial: generar unidad en la pluralidad y dejar de lado toda polarización, para privilegiar el diálogo como es el acuerdo entre nosotros con el gobierno”, indicó.

El dirigente empresarial subrayó también la importancia del “diálogo directo y constructivo” con la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual “permitió consolidar un clima de cooperación responsable con los diversos sectores”.

Entre los avances más relevantes, mencionó la creación del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas y del Comité de Alta Tecnología, la participación del CCE como actor central en la revisión del T-MEC y la defensa firme del sector productivo mexicano frente a amenazas arancelarias provenientes de Estados Unidos.

Agregó que presentó iniciativas con fuerte impacto social, como la estrategia para la integración laboral de mexicanos repatriados desde Estados Unidos, que abrió oportunidades reales para miles de familias, y la participación activa del sector privado en la reconstrucción de Acapulco tras el huracán Otis, así como en las intervenciones solidarias ante las afectaciones por lluvias en diversos estados del país.