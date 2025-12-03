Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 21

El entorno económico no tendrá ningún efecto negativo en el inicio de operaciones de Revolut, el banco digital de origen británico que se lanza al mercado mexicano a principios del próximo año, afirmó Juan Guerra, director general de Revolut en México.

“El ciclo económico no nos afecta tanto, a diferencia de otros jugadores que están muy enfocados en el crédito, nosotros queremos resolver todas las necesidades financieras del cliente, sea crédito, débito, etcétera.

“No debería significar un gran factor para nosotros no poder alcanzar de 600 mil a un millón de clientes el próximo año. El número no nos tiene tan preocupados, lo que queremos lograr es ser el banco más amado de México”, aseguró el director general de Revolut.

En su primera conferencia de prensa, Guerra sostuvo que el reto para atraer a la mayor cantidad de personas es convencer a todos de lo sencillo que es usar su aplicación.

Aprovechó para hablar de las expectativas que tienen: llegar, como mínimo, a 5 millones 500 mil personas en los siguientes 5 años, y si eso no se logra “es que algo hicimos muy mal”.

Revolut, que ya tiene su licencia para operar como banco y actualmente se encuentra en la fase beta –unos cuantos ya tienen acceso– promete a los usuarios una interfaz sencilla, fácil de usar y que cuenta con “bastante menos” fallas que las que tienen los bancos tradicionales “porque ese es nuestro único canal”.